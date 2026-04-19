Новая эпоха мировых войн: расклад сил на Ближнем Востоке и роль Китая

Эфирная новость 110 0

Ормузский пролив то открывают, то закрывают.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Иран закрыл Ормузский пролив после того, как Трамп объявил о своей победе

Если кто-то сейчас заявит, что он понимает, что происходит на Ближнем Востоке, этот человек либо прозорливый гений, либо мошенник. Потому что никто толком не знает, что там происходит. Еще вчера казалось: ну все, мир близок — Иран открыл Ормузский пролив, хоть и не для всех, но для многих.

И Трамп объявил о своей победе, мол, Иран согласился на все — и даже сдать наработанное ядерное топливо. При этом на улицах Тегерана был праздник по поводу их победы. И сегодня все откатилось назад.

Иран закрыл пролив обратно и даже обстрелял парочку судов из числа тех, кто не хотел разворачиваться обратно. И вот на выходе из пролива встала американская армада и не выпускает суда с поставками из Ирана. То есть мы уже видим сейчас двойную блокаду Ормуза. При этом отдельные суда, по данным СМИ, проскакивают.

Войны, кажется, нет. Но и мира — тоже. Это не дипломатическая путаница — это и есть нынешняя реальность. Разгромить Иран не получилось, а значит, и продиктовать условия ему не получится. Но и признать поражение Америка не сможет, да и Израиль не даст.

Но нужен какой-то красивый выход из этой ситуации, и вот этим стороны сейчас и занимаются, придумывая себе алиби.

The New York Times на этой неделе констатировала, что «наступила новая эпоха мировых войн». Мол, Украина и Иран — два плацдарма одного межконтинентального противостояния, где «все сложно», где есть цепочки взаимозависимых поставок, громкая ядерная риторика и тихие переговоры в закулисье.

А значит, будут новые очаги. Кому приготовиться, разбирался корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Перемирие, которого нет. Пролив, который по три раза на дню то открывают, то закрывают. Переговоры, которые ведут в пустоту. Он то устраивает блокаду Ормуза, причем двойную, то снимает ее — то ли для всех, то ли только для Китая, чьи танкеры и так свободно проходили.

«Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив», — писал Трамп.

Следом снова закрывает и расширяет блокаду. Разворачивают суда.

Вчера Трамп говорил про продолжение боевых действий, утром про переговоры, вечером — не хочет продлевать перемирие с Ираном, завтра, похоже, снова продолжит говорить. Побеждает он уже 50 дней подряд, для него это игра.

«Как показал наш президент, в эту игру можно играть вдвоем», — объявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Похоже, слова сейчас — главное оружие США. И заряжены они не холостыми.

«Война в Иране идет как по маслу. Мы можем делать все, что хотим», — заявляет президент США Дональд Трамп.

Все указывает на то, что у бизнесмена четкая стратегия — раскачать эти корабли, и далеко не в проливе.

«Мы нацелены на Китай и довольно прямо. Так что да, это запросто может перерасти в мировую войну. Сигналом будет то, что мы будем атаковать корабли, которые, возможно, перевозят иранскую нефть», — поделился бывший вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Рассмусен.

Блокада — это очень действенное средство от обостренного болевого синдрома, но то в медицине. Здесь, в Ормузском проливе, где сейчас бушуют самые непредсказуемые нефтетечения, невозможно предсказать, к какому результату приведет блокада. Ведь можно попасть в нерв, и тогда весь организм парализует, а не только мелкую моторику, как сейчас.

Даже шумиха вокруг этого фото — сколько бы ни говорили о возможном конфликте президента Штатов с папой римским, что он вообразил себя Иисусом, — похоже, Трампу лишь на руку. Просто показывает, что может делать что хочет.

Он наблюдает. За европейскими партнерами, Китаем и другим миром. За взлетевшими ценами на нефть. Что ему мешает обозначить время вторжения и так же наблюдать? Может провести наземную операцию, может не провести.

«Происходит формирование нового мирового порядка. Европа ослаблена. Никто не хочет ввязываться в эту войну. И Штаты сейчас отчаянно пытаются найти выход из этого положения. Если США пойдут на эскалацию, то все ставки будут сделаны. Возможно даже применение ядерного оружия», — делится профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

Хоть и косвенно, но война затягивает все больше стран. Старый свет, пока не поддержавший Штаты, страдает больше всех. Стармер и Макрон встретились, чтобы обсудить открытие Ормуза. Только их не спрашивали. Но нефти в запасах почти не осталось.

Да что там нефть, The Times пишет: «В Британии вот-вот грянет продовольственный кризис из-за дефицита углекислого газа, который так же шел через Ормуз.

Из-за перебоев в поставках удобрений из Персидского залива нарушены циклы сельхозпроизводства. Эксперты прогнозируют рекордный неурожай и миграцию.

«И если говорить про последствия с точки зрения именно угрозы гуманитарной угрозы голода, то это в основном страны Африки, почти все африканские страны», — сказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По всем законам природы выживает сильнейший. Возможно, Трамп просто вынуждает ту же Европу помочь ему.

«Главный козырь американцев — это могущество доллара, которые, так или иначе падают. Это очень важный момент для действий Америки именно по развязыванию конфликтов. В какой-то степени все это может перерасти в более глобальные столкновения, уже может быть, и на других частях земного шара», — рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Пока одни наблюдают, другие действуют: Турция грозится войти в Израиль и подгоняет танки к границе с греческой частью Кипра. Мир шторит. Но главный соперник Штатов, на кого, кажется, направлена вся эта игра слов и оружия, стоит особняком.

«Иран. Это очередной шаг в эскалации противостояния между США, Россией и Китаем. Трамп мастерски играет роль безумца — любит выглядеть крайне эксцентричным и непредсказуемым. Но многие его решения оказываются вполне рациональными», — высказался бывший капитан армии Франции Бертран Шоллер.

С учетом Украины в разных конфликтах по всему миру задействована большая часть планеты. Трамп сеет хаос. Никто ничего не понимает, как одно соотносится с другим. Бьет по всему миру, втягивая в конфликт все новые страны. А все удары по Штатам — это лишь удар по репутации Трампа.

Чтобы понять, что происходит, нужно получить четкие, однозначные ответы на следующие вопросы.

Первое — кто контролирует Ормузский пролив? Без него никакой мир не стоит бумаги, на которой написан.

Второе — ядерная программа. Откажется от нее Иран? Но тогда внутри страны могут начаться политические проблемы: народ решит, что власть проиграла и капитулировала. Не откажется Иран от программы — и от него не отстанут. Те же США, тот же Израиль попробуют еще раз добиться своего.

Третье — и, пожалуй, главное — иранская нефть. Вашингтон не особенно и скрывал: одной из целей операции был контроль — в той или иной форме — над иранскими запасами. Причем не только ради сырья. Иранские углеводороды нужны как инструмент для медленного, методичного ослабления Китая. Венесуэльский источник уже прибрали к рукам. Перекрыть энергетическую артерию — и можно не воевать: экономика азиатского гиганта сама начнет задыхаться.

«Вот венесуэльская нефть: сначала объявили, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро надо урезонить, потому что он главный наркобарон. А сейчас уже никто не вспоминает про наркотики, сейчас говорят: „Наркотики вот из Мексики, ну мы там как-то договорились, а Мадуро — мы его забрали, теперь нефть наша“. То же самое они планировали в отношении Ирана», — говорит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В Пекине это прекрасно понимают. Именно поэтому связи с Москвой только крепнут на фоне каждого нового кризиса. Встреча Лаврова с Си Цзиньпином — это подтверждение: у соседей по БРИКС интересы совпадают, и дружба эта крепче кризисов.

И вот здесь — принципиальное наблюдение. США действуют фактически в одиночку. Что немедленно ставит следующий вопрос: а что с НАТО?

Особенно живописно выглядел на этой неделе саммит беспомощных. Макрон и Стармер встретились, чтобы решить, что делать с Ормузским проливом. Пока совещались — Иран его открыл. Они обрадовались, поздравили США. А Иран закрыл. Le confuse.

Трамп теряет поддержку внутри блока НАТО, и тут небольшая сенсация: Виктор Орбан проиграл выборы и должен уйти с поста премьера Венгрии. Почему сенсация? Потому что все официальные опросы давали ему победу. А он очень серьезно уступил. Фактически это был разгром. Орбану врали про его рейтинги? Самое обидное для Орбана, я считаю, это то, что победил его бывший соратник, бывший однопартиец — Петер Мадьяр.

Он моложе Орбана на 18 лет и говорит по сути то же, что Орбан говорил, входя в свой срок. Получается, что Венгрия осталась прежней. Это Орбан изменился. И одно из свидетельств этого — он недооценил социальные сети. Проглядел. Его оппонент поселился в каждом венгерском смартфоне, пока действующий премьер мотался по сельским и поселковым митингам.

Был еще контрольный выстрел по рейтингам Орбана — поддержка США. Вэнс лично приезжал, Трамп хвалил. И если бы это все было где-то полгода назад — все, может, и сработало бы. Но за последние месяцы США показывают себя как настоящий агрессор: сначала Венесуэла, теперь Иран. А Орбан выстроил свой имидж как миротворец, как человек, который защищает Венгрию от глобальных конфликтов. А тут приезжают те, кто эти конфликты разжигают, и хлопают его по плечу: мол, наш человек. Испугался венгерский избиратель. Не понял такого союза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.05
-0.04 89.63
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:05
Тело пропавшей жительницы Пермского края нашли спустя полгода у ее дома
18:47
«С ним нелегко»: Авраам Руссо рассказал о работе с Андреем Губиным
18:28
Пока Самойлова отдыхает: Джиган появился на публике вместе с сыном
17:55
Дрессировщица рассказала о пострадавших в цирке Ростова-на-Дону после инцидента с тигром
17:32
В цирке Ростова-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительский зал
17:27
В Австрии в детском питании обнаружили крысиный яд

Сейчас читают

«Леденящий душу крик!» — соседка о ссоре актера и его жены, убивших друг друга в Мытищах
В Подмосковье актер и его жена зарезали друг друга во время ссоры
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Исповедь о похудении: почему стройность не гарантирует счастья

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео