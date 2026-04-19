На Украине рухнула часть стены Хотинской крепости

Анастасия Антоненко
Средневековое оборонительное сооружение было основано еще в XIV веке.

Фото: Кадр из к/ф «Д'Артаньян и три мушкетёра », реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1979 г.

Часть стены Хотинской крепости, расположенной в Черновицкой области Украины, частично обрушилась. Об этом сообщил глава местной администрации Андрей Дранчук на своей странице в Facebook*.

«Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла <…> аварийная ситуация. Произошло частичное обрушение стены», — написал он.

Дранчук отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Доступ для туристических групп у места обрушения ограничили. Власти проинформировали министерство культуры Украины. Специалисты фиксируют разрушения и подготавливают необходимые документы для проведения реставрационных работ.

Хотинская крепость — средневековое оборонительное сооружение XIV–XVIII веков в городе Хотин Черновицкой области Украины. Она расположена на правом берегу реки Днестр.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

