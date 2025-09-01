Машина протаранила ворота консульства России в Сиднее
Пострадал полицейский.
Фото: www.globallookpress.com/Tara Malhotra
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
9News: машина протаранила ворота консульства России в Сиднее
Автомобиль протаранил ворота консульства Российской Федерации в восточном пригороде Сиднея. Об этом стало известно из сообщения телеканала 9News.
По данным источника, в ходе инцидента был ранен сотрудник правоохранительных органов. Уточнялось, что пострадавший мужчина получил травму руки.
«Полицейский констебль 24 лет получил травму руки и был госпитализирован парамедиками», — отметил телеканал.
С утра в полицию было направлено сообщение о несанкционированной стоянке машины на подъездной дороге к консульству. Сотрудники правопорядка прибыли на место и попробовали поговорить с нарушителем. Однако в этот момент водитель въехал в ворота, задев полицейского.
Как подчеркнули в публикации, в настоящий момент подозреваемого мужчину арестовали. Задержанному 39 лет.
Сообщений о других пострадавших не поступало. По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет причины и детали инцидента.
Ранее 5-tv.ru писал, что Австралия планирует признать Палестину независимым государством.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
82%
Нашли ошибку?