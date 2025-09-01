9News: машина протаранила ворота консульства России в Сиднее

Автомобиль протаранил ворота консульства Российской Федерации в восточном пригороде Сиднея. Об этом стало известно из сообщения телеканала 9News.

По данным источника, в ходе инцидента был ранен сотрудник правоохранительных органов. Уточнялось, что пострадавший мужчина получил травму руки.

«Полицейский констебль 24 лет получил травму руки и был госпитализирован парамедиками», — отметил телеканал.

С утра в полицию было направлено сообщение о несанкционированной стоянке машины на подъездной дороге к консульству. Сотрудники правопорядка прибыли на место и попробовали поговорить с нарушителем. Однако в этот момент водитель въехал в ворота, задев полицейского.

Как подчеркнули в публикации, в настоящий момент подозреваемого мужчину арестовали. Задержанному 39 лет.

Сообщений о других пострадавших не поступало. По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет причины и детали инцидента.

