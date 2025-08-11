Sydney Morning Herald: Австралия планирует признать Палестину
Фото: www.globallookpress.com/Paul Weaver
Кабинет министров страны готовится к заседанию для принятия решения.
Австралия планирует признать Палестину независимым государством в ближайшие дни. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald, ссылаясь на осведомленные источники.
Уточняется, что кабинет министров страны готовится к заседанию для принятия решения.
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни назвал ряд условий, при которых страна может признать независимость Палестины. По словам политика, в первую очередь палестинская администрация должна будет реформировать свою систему управления. Кроме того, от властей государства требуется проведение выборов в 2026 году, в которых не смогут участвовать представители движения ХАМАС.
Прежде о готовности признать Палестину на Генассамблее ООН высказывался премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что кабинет безопасности Израиля одобрил решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газы. Более того, как заявили в правительстве, военные придут даже в те районы, где удерживаются заложники.
