Австралия планирует признать Палестину независимым государством в ближайшие дни. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald, ссылаясь на осведомленные источники.

Уточняется, что кабинет министров страны готовится к заседанию для принятия решения.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни назвал ряд условий, при которых страна может признать независимость Палестины. По словам политика, в первую очередь палестинская администрация должна будет реформировать свою систему управления. Кроме того, от властей государства требуется проведение выборов в 2026 году, в которых не смогут участвовать представители движения ХАМАС.

Прежде о готовности признать Палестину на Генассамблее ООН высказывался премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что кабинет безопасности Израиля одобрил решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газы. Более того, как заявили в правительстве, военные придут даже в те районы, где удерживаются заложники.

