Селфи ценой в жизнь: экстремалка в Петербурге сорвалась с трубы котельной

Экстремалка Елизавета Гущина сорвалась с самой высокой трубы в Петербурге

Следователи выясняют подробности смертельного прыжка с самой высокой трубы Петербурга. Все произошло на территории недостроенной котельной. Это популярное место у любителей пощекотать нервы. Сорвалась опытная экстремалка Елизавета Гущина, которая прыгала отсюда не раз и прекрасно знала все особенности объекта. По предварительным данным, к трагедии могло привести селфи. Что на самом деле случилось? Все детали изучила корреспондент «Известий» Полина Пятышева.

На видео попал момент, как Елизавета Гущина прыгает с трубы заброшенной котельной. Видео с такими кульбитами в ее соцсетях десятки. Но попытка сделать очередной эффектный снимок с высоты почти 90 метров обернулась трагедией.

По нашим данным, подняться на трубу Елизавете с помощью лебедки помог сын. Оказавшись на высоте, женщина перезакрепила свой на трос, но не подготовила оборудование к прыжку. Подошла к краю, чтобы только сделать фото, но случайно поскользнулась на мокрой доске и сорвалась. Спасти женщину не удалось.

За пару часов до этого — четыре успешных прыжка. В этот день Елизавета отмечала день рождения. Роуп-джампингом она увлекалась давно, покоряла и более высокие объекты.

Елизавета состояла в клубе, который организует прыжки в Павловске. Там уверяют, что в тот день она прыгала сама, со своим оборудованием.

«Она ничего не покупала, не было никакой покупки коммерческой. Большая трагедия для всех для нас, мы очень сильно переживаем», — сказал гендиректор клуба Михаил Еркин.

Павловская труба — самая высокая точка для прыжков в Петербурге. Три секунды свободного падения за четыре тысячи рублей. Подняться на верхушку клиентам предлагают на лифте или по шаткой лестнице.

Заброшенная котельная принадлежит местному бизнесмену, который сдает ее в аренду. При этом на территорию может попасть любой желающий. Камер нет, в заборе дырка. Сам владелец все отрицает.

«Конечно, все есть, все огорожено, все закрыто», — заверил владелец котельной Олег Никифоров.

Место трагедии уже обследовали правоохранители. Прокуратура и следственный комитет начали проверку.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявила руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Анастасия Глущенко.

Была ли это роковая случайность или цепочка нарушений правил безопасности — еще предстоит выяснить следствию. У Елизаветы осталось двое детей.

