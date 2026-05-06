Таможенники в Петербурге изъяли партию экстремистской литературы
Книги пытались ввести в Россию среди изданий для детей.
Петербургские таможенники обнаружили и изъяли целую партию экстремистской литературы, которую пытались ввезти в Россию среди детских книг.
Товар весом почти 13 тонн на 140 тысяч фунтов (около 14,3 миллиона рублей — Прим. ред.) стерлингов доставляли из Великобритании. Получателем значилась организация, которая занимается торговлей педагогической публицистикой. В ходе экспертизы выявлено почти три десятка книг, где содержалась запрещенная информация. Все они изъяты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший директор прекратившего деятельность издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов* заключил сделку со следствием по делу о пропаганде ЛГБТ**. Экс-глава компании дал признательные показания на топ-менеджеров издательства «Эксмо». Сейчас он вместе с еще двумя сотрудниками находится под домашним арестом.
Фигуранты обвиняются в организации и участии в деятельности экстремистской организации, а также вербовке и вовлечении в нее других лиц. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Холдинг «Эксмо» подозревают в распространении романов «Лето в пионерском галстуке»*** и «О чем молчит ласточка»***, которые содержат пропаганду ЛГБТ. В деле также фигурируют и другие произведения.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
** — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
*** — запрещен для распространения на территории России.
