Таможенники в Петербурге изъяли партию экстремистской литературы

Книги пытались ввести в Россию среди изданий для детей.

Петербургские таможенники обнаружили и изъяли целую партию экстремистской литературы, которую пытались ввезти в Россию среди детских книг.

Товар весом почти 13 тонн на 140 тысяч фунтов (около 14,3 миллиона рублей — Прим. ред.) стерлингов доставляли из Великобритании. Получателем значилась организация, которая занимается торговлей педагогической публицистикой. В ходе экспертизы выявлено почти три десятка книг, где содержалась запрещенная информация. Все они изъяты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший директор прекратившего деятельность издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов* заключил сделку со следствием по делу о пропаганде ЛГБТ**. Экс-глава компании дал признательные показания на топ-менеджеров издательства «Эксмо». Сейчас он вместе с еще двумя сотрудниками находится под домашним арестом.

Фигуранты обвиняются в организации и участии в деятельности экстремистской организации, а также вербовке и вовлечении в нее других лиц. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Холдинг «Эксмо» подозревают в распространении романов «Лето в пионерском галстуке»*** и «О чем молчит ласточка»***, которые содержат пропаганду ЛГБТ. В деле также фигурируют и другие произведения.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

** — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

*** — запрещен для распространения на территории России.

