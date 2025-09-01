Нацполиция Украины опубликовала снимки подозреваемого в убийстве Парубия

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 49 0

Лицо задержанного скрыто.

Нацполиция Украины опубликовали снимки подозреваемого в убийстве Парубия

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Нацполиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия. текстЗадержан подозреваемый в убийстве Парубия.facebook.com/UA.National.Police

На первом кадре подозреваемый стоит спиной с голым торсом и в голубых джинсах в окружении украинских силовиков. На втором повернут к камере, однако лицо скрыто.

Об убийстве Парубия во Львове стало известно 30 августа. Подозреваемый в курьерской форме службы доставки Glovo произвел восемь выстрелов в политика, после чего убрал оружие в сумку и скрылся на электровелосипеде. Парубий скончался от полученных травм до приезда медиков.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предположил, что убийство Парубия может быть связано с зачисткой политического поля бандеровцами от «старых». 

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

