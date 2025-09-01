Нацполиция Украины опубликовала снимки подозреваемого в убийстве Парубия

Нацполиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве экс-председателя Верховной рады Андрея Парубия. Задержан подозреваемый в убийстве Парубия. facebook.com/UA.National.Police

На первом кадре подозреваемый стоит спиной с голым торсом и в голубых джинсах в окружении украинских силовиков. На втором повернут к камере, однако лицо скрыто.

Об убийстве Парубия во Львове стало известно 30 августа. Подозреваемый в курьерской форме службы доставки Glovo произвел восемь выстрелов в политика, после чего убрал оружие в сумку и скрылся на электровелосипеде. Парубий скончался от полученных травм до приезда медиков.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предположил, что убийство Парубия может быть связано с зачисткой политического поля бандеровцами от «старых».

