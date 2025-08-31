Он погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар».
В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко. 5-tv.ru публикует кадры возложения цветов к месту его гибели.
Родственники, местные жители, знакомые, а также единомышленники Захарченко возложили цветы у бывшего кафе «Сепар». Там в 2018 году он погиб в результате взрыва. Память первого главы ДНР пришли почтить и представители организации «Молодая Гвардия Единой России».
В амфитеатре, куда выставили полностью покрытый черной краской холст, прохожие могли написать белым маркером любое слово, которое ассоциируется с Александром Захарченко. Кроме того, там представлена и фотовыставка с фотографиями первого главы ДНР.
Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Власти ДНР назвали случившееся терактом и обвинили в покушении киевский режим.
