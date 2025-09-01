Прорыв в медицине: в США прошли испытания нового лекарства от рака

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Препарат может взять под контроль агрессивный вид онкологии.

+Прорыв в медицине: в США прошли испытания нового лекарства от рака

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

В США прошли испытания нового лекарства от рака

Американские ученые протестировали новый препарат на 20 домашних кошках с плоскоклеточным раком головы и шеи, который плохо поддается лечению и отличается высокой летальностью. Об этом сообщает журнал Cancer Cell.

Препарат специально создан для воздействия на молекулу STAT3, которая контролирует работу генов, ответственных за рост опухолей. Исследователи отметили, что блокировка STAT3 не только замедляет развитие рака, но и активизирует иммунную систему, включая повышение уровня белка PD-1.

В ходе эксперимента у семи из двадцати кошек опухоли либо уменьшились в размерах, либо их рост был остановлен. Средняя продолжительность жизни животных после лечения составила 161 день, а побочные эффекты оставались минимальными.

Доктор Дэниел Джонсон подчеркнул, что исследование подтверждает возможность целенаправленного воздействия на генетические факторы, запускающие рак, а также показывает, что опыты на кошках дают более реалистичные результаты для людей по сравнению с мышами. По словам доктора, такие исследования помогают не только больным животным, но и ускоряют разработку новых методов лечения для человека.

