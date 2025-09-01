Боль не утихает: 21 год назад боевики захватили школу № 1 в Беслане

Эфирная новость 25 0

Почтить память погибших пришли их родные и те, кому удалось выжить.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

21 год назад боевики захватили школу № 1 в Беслане

В Беслане учебный год начнется не 1 сентября. Сегодня здесь проходят траурные мероприятия в память о жертвах теракта. В такой же день ровно 21 год назад линейка завершилась трагедией. Школу № 1 захватили боевики. Три дня они удерживали родителей, детей, учителей без еды и воды, под прицелом автоматов в заминированном здании, всего — более тысячи человек.

Сегодня в разрушенном спортзале собрались те, кому удалось тогда выжить, а также родные погибших.

«Сегодня 7670-й день. Я по дням считаю эти черные дни, как я их не видела», — поделилась Зоя Хамицаева

«Вот уже 21 год все эти три дня мы бываем с рядом нашими детьми, учителями, родителями. 40 учителей находились в зале, 20 из них погибли», — рассказала директор школы № 1 имени Героев спецназа Елена Ганиева.

«Погибла моя сестра с детьми. Боль не утихает, это до конца жизни с этой болью человек живет», — рассказала Светлана Гасинова.

Теракт унес жизни больше 300 заложников, большинство из них — дети. Сегодня вечером во дворе школы по традиции зажгут свечи в память о погибших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

15:20
В поисках баланса: DAVA о нехватке свободного времени после рождения дочери
15:13
Умер художник-постановщик мультфильмов «Остров сокровищ» и «Доктор Айболит» Радна Сахалтуев
15:03
Снеки и жареная еда: эксперт рассказала о самых вредных закусках к алкоголю
14:58
В Ульяновской области девочка умерла во время линейки ко Дню знаний
14:44
Деньги против любви: как избежать финансовых конфликтов в браке
14:36
Боль не утихает: 21 год назад боевики захватили школу № 1 в Беслане

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Дмитриев: саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025