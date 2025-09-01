Боль не утихает: 21 год назад боевики захватили школу № 1 в Беслане

21 год назад боевики захватили школу № 1 в Беслане

В Беслане учебный год начнется не 1 сентября. Сегодня здесь проходят траурные мероприятия в память о жертвах теракта. В такой же день ровно 21 год назад линейка завершилась трагедией. Школу № 1 захватили боевики. Три дня они удерживали родителей, детей, учителей без еды и воды, под прицелом автоматов в заминированном здании, всего — более тысячи человек.

Сегодня в разрушенном спортзале собрались те, кому удалось тогда выжить, а также родные погибших.

«Сегодня 7670-й день. Я по дням считаю эти черные дни, как я их не видела», — поделилась Зоя Хамицаева

«Вот уже 21 год все эти три дня мы бываем с рядом нашими детьми, учителями, родителями. 40 учителей находились в зале, 20 из них погибли», — рассказала директор школы № 1 имени Героев спецназа Елена Ганиева.

«Погибла моя сестра с детьми. Боль не утихает, это до конца жизни с этой болью человек живет», — рассказала Светлана Гасинова.

Теракт унес жизни больше 300 заложников, большинство из них — дети. Сегодня вечером во дворе школы по традиции зажгут свечи в память о погибших.

