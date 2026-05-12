Песков рассказал, как Путин провел майские праздники

Песков: майские праздники Путина прошли без выходных

Президент России Владимир Путин провел все майские каникулы в плотном рабочем темпе. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«У главы государства праздники в своем большинстве были рабочие. Вы знаете о напряженном рабочем графике президента 9 мая, пресс-конференцию, которую он дал по результатам этого рабочего дня», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, большая часть первых дней мая оказалась заполнена служебными делами, а ключевой точкой марафона стало 9-е число. Президент принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы и сразу после них вышел к представителям СМИ, чтобы подвести итоги и ответить на актуальные вопросы.

Помощник президента Юрий Ушаков еще 7 мая заявлял — в графике Путина стоит лишь то, к чему он подготовлен.

Ранее 5-tv.ru писал про одно из важных мероприятий в праздничном графике президента России. 11 мая Владимир Путин встретился со своей первой школьной учительницей Верой Гуревич. Женщина не смогла сдержать слез и чрезвычайно растрогалась при виде бывшего ученика, с которым ее связывают множество воспоминаний.

