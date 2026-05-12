Тольяттинского потрошителя обязали выплатить миллионы рублей за моральный вред

Дарья Орлова
Маньяк отбывает пожизненное наказание.

В Самарской области судебные приставы приступили к взысканию почти двух миллионов рублей с Олега Рылькова, который отбывает пожизненное заключение за серию жестоких преступлений. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно официальным материалам, с которыми ознакомились журналисты, исполнительный лист выдал суд в Тольятти еще в феврале 2023 года.

Документ стал основанием для возбуждения производства о взыскании компенсации морального вреда. Общая сумма составила около двух миллионов рублей, к ней также добавился исполнительский сбор в размере 140 тысяч рублей.

Преступная деятельность Олега Рылькова, получившего в народе кличку «тольяттинский потрошитель», охватывала длительный период в 1990-е годы.

Судом было доказано его участие в 64 преступных эпизодах, среди которых 37 преступлений носили сексуальный характер. Свое прозвище осужденный получил из-за шокирующей жестокости: он вырезал внутренние органы у своих жертв и забирал их с собой. Следствие установило, что только в период с 1993 по 1994 год в Центральном районе Тольятти он лишил жизни пять женщин и одну 15-летнюю девочку.

Позднее преступник сознался в совершении еще нескольких убийств несовершеннолетних. В частности, стало известно о расправе над 16-летней девушкой, которую он заманил в лесной массив в 1994 году, и восьмилетней школьницей в июне 1997 года.

