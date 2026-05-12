Уроженец Гвинеи переломил отцу гортань и бросил умирать в Москве

Элина Битюцкая
Скончавшийся пенсионер трудился в строительной сфере.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уроженец Гвинеи жестоко расправился с 68-летним отцом, нанеся ему смертельный перелом гортани на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В столичном главке СК подтвердили трагический инцидент.

«Смертельные повреждения мужчине нанес его сын», — цитирует следователей собеседник 5-tv.ru.

Драма разыгралась на улице Обручева. Прибывшие медики экстренно отправили пенсионера в больницу с тяжелейшей травмой шеи, однако через короткое время пострадавший скончался, так и не оправившись от увечий.

По данным 5-tv.ru, задержанный отпрыск вел маргинальный образ существования и официально нигде не был трудоустроен. Его погибший родитель подрабатывал в строительной компании. Сейчас криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают возможных свидетелей. Ведется доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

