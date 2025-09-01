Деньги против любви: как избежать финансовых конфликтов в браке

Гайдукевич: в браке важно обсуждать все, что касается доходов и расходов

Одна из самых частых причин конфликтов в семье, а в последствии и разводов — денежные споры. О том, как справиться с финансовыми разногласиями без последствий, aif.ru рассказала бизнес-психолог Надежда Гайдукевич.

По словам эксперта, отношения человека с деньгами с годами меняются. И модель «мужчина зарабатывает, женщина тратит» уже неприменима ко всем семьям.

«После долгих дебатов или в результате доверительного разговора, каждый приходит к удобной для себя форме управления деньгами. Сегодня наиболее распространены три формы: общий, раздельный и смешанный бюджет», — заявила Гайдукевич.

Общий бюджет у пар встречается чаще всего. При таком типе все финансы складываются воедино, и распоряжаться ими могут оба супруга. Однако такой подход не подразумевает личных накоплений и финансовых целей.

Следующий тип — раздельный бюджет. Партнеры поровну распределяют средства на общие расходы, а остаток каждый тратит на свое усмотрение. Такой вариант хорошо работает у молодых семей, когда доходы сопоставимы, а общих расходов немного. И последняя форма — смешанный бюджет. При котором часть зарплаты идет на общие траты, а часть остается в личном распоряжении. Именно этот вариант специалисты считают удобным и оптимальным.

Гайдукевич посоветовала молодым семьям, как избежать конфликтов на денежной почве: принять за правило обсуждать все, что касается доходов и расходов, прийти к единому мнению о форме ведения бюджета, разговаривать про общие цели и вносить коррективы, вести личный финансовый план.

