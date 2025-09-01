Счастливый брак: психолог раскрыла секрет долгой семейной жизни

Психолог Долгих: уважение между партнерами сохраняет отношения

После десяти лет совместной жизни с партнером сохранение теплых, живых и устойчивых отношений — непростая, но реализуемая задача. Подробнее о том, какие внутренние установки помогают сохранить любовь, в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог и коуч Мария Долгих.

Как отметила эксперт, ссылаясь на Росстат, в прошлом году на 100 браков в России приходился 61 развод. Такая цифра значительно выше показателей прошлого века. Причины негативной динамики заключаются в изменении роли женщины в обществе, а также в снижении порога терпимости к эмоциональному дискомфорту каждого из партнеров.

Способы сохранения любви и уважения

1. Говорить о сложном

В паре важно не избегать конфликтов, принимая разногласия за угрозы, а, напротив, сближаться на их основе. Необходимо ругаться безопасно — без унижения, тишины в качестве наказания и без обид. Обсуждение чувств без обвинения — полезный навык.

2. Не идеализировать партнера

Не нужно питать иллюзию, что в долгосрочных отношениях не случается отдаления, раздражения или скуки. Такие фазы не должны становится поводом, чтобы уйти, а лишь еще одним напоминанием о взаимопонимании. Специалист подчеркнула, что любовь не является бесконечным вдохновением. Это чувство становится ежедневным выбором.

3. Сохранять уважение как базу

Со временем любовь может меняться, а страсть угасать и периодически возвращаться. Однако уважение между партнерами сохраняет в паре жизнь. Необходимо воспринимать границы партнера, принципы, слабости.

4. Позволять себе быть разными

Следует пробовать себя в различной деятельности и не сливаться друг с другом в общих занятиях. Важно сохранять собственное «Я», а, возвращаясь друг к другу, лишь дополнять.

5. Оставаться рядом в трудные моменты

В такие тяжелые периоды, как болезнь, потеря работы, выгорание важно сохранять спокойствие и оказывать эмоциональную поддержку. Не нужно требовать или обвинять, достаточно показать, что вы рядом с любимым человеком и идете на контакт.

