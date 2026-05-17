На Западе предупредили о новой фазе мирового энергетического кризиса

FT: мировой энергетический кризис из-за конфликта с Ираном вступает в новую фазу

Обострившийся из-за конфликта вокруг Ирана мировой энергетический кризис вступает в новую фазу перед летом. Почти 80 государств вынуждены ввести чрезвычайные меры для защиты экономик. Об этом сообщает газета Financial Times.

«В настоящее время почти 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, поскольку мир вступает в новую, более опасную фазу энергетического кризиса, вызванного войной с Ираном», — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что в начале лета в северном полушарии ожидаются рост спроса на кондиционеры и туристические поездки, что создаст дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизельного и авиационного топлива.

По словам главного экономиста управляющей компании Aberdeen Пола Дигла, его коллеги рассматривают вариант увеличения стоимости нефти марки Brent до 180 долларов за баррель. Он добавил, что такой сценарий приведет к инфляции и рецессии в Европе и Азии.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о движении мира к крупнейшему в истории энергокризису.

