НМГ и китайское агентство «Синьхуа» подписали соглашение о сотрудничестве

Национальная Медиа Группа (НМГ) и информационное агентство Китайской Народной Республики «Синьхуа» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент «Синьхуа» Фу Хуа и генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Подписание прошло в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Документ подразумевает активный обмен медиаконтентом и направлен на укрепление информационного диалога между Россией и КНР. Планируются взаимные стажировки сотрудников компаний, поддержка распространения медиапродуктов на национальных и международных площадках.

«Сотрудничество с „Синьхуа“ открывает перед нами уникальные возможности для обмена передовым опытом в сфере производства и распространения медиаконтента. Мы создаем мощную платформу для совместной работы, которая позволит не только обмениваться информационными материалами, но и развивать новые форматы медиапродукции, укреплять профессиональные компетенции наших сотрудников через совместные обучающие программы и стажировки», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Она подчеркнула, что особое внимание будет уделяться точности и достоверности информации при освещении событий в России и Китае.

«Национальная Медиа Группа — очень крупная и мощная организация. А газета „Известия“ очень известна для многих китайских читателей. Сотрудничество между нашими двумя организациями уже имеет немалую историю. Еще в 2019 году мы разработали проект меморандума о взаимном сотрудничестве, но из-за эпидемии мы тогда не подписали этот меморандум. Но контакты между нами не прерывались», — заявил главный редактор агентства «Синьхуа» Люй Яньсун.

Он добавил, что проект, составленный в 2019 году, получит новые дополнения. Речь идет о взаимной помощи во время визитов на высшем уровне. Будет осуществляться взаимная поддержка и создаваться необходимые условия для работы. Также в документе прописано использование результатов развития ИИ.

«Заключение сегодняшнего документа можно считать стартом нашего взаимодействия в будущем», — подытожил Люй Яньсун.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.