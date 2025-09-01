НМГ и китайское агентство «Синьхуа» подписали соглашение о сотрудничестве

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 22 0

Оно будет направлено на укрепление информационного диалога и подразумевает обмен медиаконтентом.

МИЦ «Известия» подписал партнерское соглашение с китайским агентством «Синьхуа»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Национальная Медиа Группа (НМГ) и информационное агентство Китайской Народной Республики «Синьхуа» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент «Синьхуа» Фу Хуа и генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Подписание прошло в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Документ подразумевает активный обмен медиаконтентом и направлен на укрепление информационного диалога между Россией и КНР. Планируются взаимные стажировки сотрудников компаний, поддержка распространения медиапродуктов на национальных и международных площадках.

«Сотрудничество с „Синьхуа“ открывает перед нами уникальные возможности для обмена передовым опытом в сфере производства и распространения медиаконтента. Мы создаем мощную платформу для совместной работы, которая позволит не только обмениваться информационными материалами, но и развивать новые форматы медиапродукции, укреплять профессиональные компетенции наших сотрудников через совместные обучающие программы и стажировки», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Она подчеркнула, что особое внимание будет уделяться точности и достоверности информации при освещении событий в России и Китае.

«Национальная Медиа Группа — очень крупная и мощная организация. А газета „Известия“ очень известна для многих китайских читателей. Сотрудничество между нашими двумя организациями уже имеет немалую историю. Еще в 2019 году мы разработали проект меморандума о взаимном сотрудничестве, но из-за эпидемии мы тогда не подписали этот меморандум. Но контакты между нами не прерывались», — заявил главный редактор агентства «Синьхуа» Люй Яньсун.

Он добавил, что проект, составленный в 2019 году, получит новые дополнения. Речь идет о взаимной помощи во время визитов на высшем уровне. Будет осуществляться взаимная поддержка и создаваться необходимые условия для работы. Также в документе прописано использование результатов развития ИИ.

«Заключение сегодняшнего документа можно считать стартом нашего взаимодействия в будущем», — подытожил Люй Яньсун.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

16:30
Прорыв в медицине: в США прошли испытания нового лекарства от рака
16:28
НМГ и китайское агентство «Синьхуа» подписали соглашение о сотрудничестве
16:11
«Катастрофа для Украины»: Янукович о вступлении страны в НАТО
16:04
На Землю надвигается мощная магнитная буря
15:55
«На распутье»: Дима Билан признался в разрушающем здоровье пристрастии
15:36
В России или за границей? Где бюджетно отдохнуть осенью

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Дмитриев: саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025