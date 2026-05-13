Танцующий «Кингсман»: россияне «атаковали» блог актера Тэрона Эджертона

Россияне активно оставляют комментарии в блоге актера Тэрона Эджертона

Британский актер Тэрон Эджертон столкнулся с масштабным наплывом российских пользователей на свои страницы в соцсетях. Причиной такого ажиотажа стал завирусившийся в интернете фрагмент из киноленты «Вершина».

На кадрах артист угрожал коллеге Шарлиз Терон арбалетом, сопровождая действия весьма необычными танцевальными движениями.

На фоне внезапной популярности исполнитель главной роли в фильме «Кингсман» начал публиковать свежие видеоролики с танцами, что лишь подогрело интерес поклонников из России.

Под новыми публикациями британской звезды моментально появились сотни комментариев на русском языке. Подписчики передавали артисту приветы от соотечественников и выражали искренний восторг от его пластики и харизмы.

«Привет из России, мы тут в восторге от ваших танцев!» — пишут вдохновленные фанаты.

Другие пользователи в шутку предложили "переехать" в блог актера всем жителям «Филяйска», девушки призвали единомышленниц «поднимать флаги», отмечая привлекательность британца.

Тэрон Эджертон судя по всему, охотно поддерживает возникший медийный тренд, продолжая радовать аудиторию новым развлекательным контентом.

Эджертон уже имел опыт работы с представителями российского кинематографа. Некоторое время назад актер Никита Ефремов принял участие в съемках британской картины «Тетрис», где сыграл роль советского программиста Алексея Пажитнова, создавшего знаменитую во всем мире видеоигру. Процесс создания ленты проходил в Глазго, и Ефремов неоднократно попадал в кадр вместе с британским коллегой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.