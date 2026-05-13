Умер актер из фильма «Кровавый спорт» Дональд Гибб

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 972 0

Зрители знают его по культовым картинам 1980-х.

Почему умер актер из Кровавого спорта Дональд Гибб причина

Фото: © Getty Images/Bobby Bank / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер из фильма «Кровавый спорт» Дональд Гибб умер в 71 год

В США умер актер Дональд Гибб, прославившийся ролями в фильмах «Кровавый спорт» и «Месть придурков». Артисту был 71 год. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на сына актера.

Гибб скончался 12 мая в своем доме в Техасе. В момент смерти рядом с ним находились члены семьи. Причиной стали осложнения, вызванные хроническими заболеваниями.

Наибольшую известность Дональду Гиббу принесла роль бойца Джексона в культовом боевике «Кровавый спорт», где главного героя сыграл Жан-Клод Ван Дамм. Также зрители запомнили актера по роли Огра в комедийной франшизе «Месть придурков».

Помимо этого, Гибб появлялся в фильме «Хэнкок», а также снимался в сериале «Секретные материалы» и других популярных проектах американского телевидения и кино.

Ранее на 76-м году жизни скончался известный журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Его коллега Юрий Рост подчеркнул, что уход Молчанова — это невосполнимая потеря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:17
«Пытаются наказывать Россию»: Лавров о санкционной политике Трампа
11:09
Что покажут на Каннском кинофестивале? Фильмы‑номинанты на «Золотую пальмовую ветвь»
11:07
В массовой драке на птицефабрике в Ленобласти пострадал 21 человек
11:01
Конец времен: стремительное пересыхание реки в Ираке связали с пророчеством об Армагеддоне
10:55
Песков: приглашение Трампу посетить Москву остается в силе
10:46
Танцующий «Кингсман»: россияне «атаковали» блог актера Тэрона Эджертона

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
«Официально не безработная»: Екатерина Волкова нашла новую работу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео