Песков: приглашение Трампу посетить Москву остается в силе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу посетить Москву продолжает действовать. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев.

«Безусловно», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Накануне, 12 мая, Трамп допустил, что может в этом году приехать в Россию. При этом он уточнил, что пока не достиг единого понимания с Путиным по ситуации в Донбассе.

Посол России в США Александр Дарчиев 8 мая отметил, что последний разговор лидеров способен позитивно сказаться на отношениях двух государств. По его словам, в целом Вашингтон демонстрирует настрой на развитие диалога с Москвой.

Комментируя ту же беседу, Владимир Путин 9 мая заявил, что Трамп «достойно» говорил о Дне Победы и вспомнил союзничество в общей борьбе против нацизма.

Ранее 5-tv.ru писал, что Данальд Трамп заявил о скором завершении украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.