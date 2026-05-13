Песков: приглашение Трампу посетить Москву остается в силе

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 24 0

Американский лидер допустил визит в Россию в этом году.

Когда Трамп посетит Москвы — Песков

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу посетить Москву продолжает действовать. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев.

«Безусловно», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Накануне, 12 мая, Трамп допустил, что может в этом году приехать в Россию. При этом он уточнил, что пока не достиг единого понимания с Путиным по ситуации в Донбассе.

Посол России в США Александр Дарчиев 8 мая отметил, что последний разговор лидеров способен позитивно сказаться на отношениях двух государств. По его словам, в целом Вашингтон демонстрирует настрой на развитие диалога с Москвой.

Комментируя ту же беседу, Владимир Путин 9 мая заявил, что Трамп «достойно» говорил о Дне Победы и вспомнил союзничество в общей борьбе против нацизма.

Ранее 5-tv.ru писал, что Данальд Трамп заявил о скором завершении украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
15 апр
Песков высказался о возможности встречи Путина с Трампом в Китае
19 февр
Песков: новая беседа по телефону между Путиным и Трампом пока не планируется
28 янв
В Белом доме повесили фото Трампа и Путина после саммита на Аляске
5 янв
Орбан выразил надежду на встречу Путина и Трампа в Будапеште в 2026 году
20 дек
«Все сорвалось»: американский политолог о мирном соглашении в Анкоридже
16 нояб
Ушаков сообщил об откладывании встречи Путина и Трампа
13 нояб
Лавров заявил о готовности России к саммиту с США в Будапеште
8 нояб
Трамп обвинил Россию в якобы «нежелании» завершить украинский конфликт
7 нояб
«Всегда есть шанс»: Трамп оценил вероятность встречи с Путиным в Будапеште
7 нояб
Орбан: Москве и Вашингтону осталось решить всего пару вопросов перед встречей
+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:17
«Пытаются наказывать Россию»: Лавров о санкционной политике Трампа
11:09
Что покажут на Каннском кинофестивале? Фильмы‑номинанты на «Золотую пальмовую ветвь»
11:07
В массовой драке на птицефабрике в Ленобласти пострадал 21 человек
11:01
Конец времен: стремительное пересыхание реки в Ираке связали с пророчеством об Армагеддоне
10:55
Песков: приглашение Трампу посетить Москву остается в силе
10:46
Танцующий «Кингсман»: россияне «атаковали» блог актера Тэрона Эджертона

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
«Официально не безработная»: Екатерина Волкова нашла новую работу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео