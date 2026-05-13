Песков: приглашение Трампу посетить Москву остается в силе

Американский лидер допустил визит в Россию в этом году.
Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу посетить Москву продолжает действовать. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев.
«Безусловно», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Накануне, 12 мая, Трамп допустил, что может в этом году приехать в Россию. При этом он уточнил, что пока не достиг единого понимания с Путиным по ситуации в Донбассе.
Посол России в США Александр Дарчиев 8 мая отметил, что последний разговор лидеров способен позитивно сказаться на отношениях двух государств. По его словам, в целом Вашингтон демонстрирует настрой на развитие диалога с Москвой.
Комментируя ту же беседу, Владимир Путин 9 мая заявил, что Трамп «достойно» говорил о Дне Победы и вспомнил союзничество в общей борьбе против нацизма.
Ранее 5-tv.ru писал, что Данальд Трамп заявил о скором завершении украинского конфликта.
