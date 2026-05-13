Два человека погибли и восемь ранены от ударов ВСУ по Херсонщине в дни перемирия

Российская сторона строго соблюдала перемирие все дни.

Перемирие в мае: сколько человек погибли от ударов ВСУ

От обстрелов украинских боевиков в нарушение перемирия с 9 по 12 мая погибли двое и пострадали восемь человек в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Киевский режим продолжал наносить удары по Херсонской области, несмотря на трехдневное праздничное перемирие», — подчеркнул Сальдо в публикации в Telegram-канале.

В Горностаевке ударом беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) убило женщину. Также в Алешках при атаке БПЛА ранения получили шестеро сотрудников жилищно-коммунального предприятия, пострадавшая работница позже скончалась в реанимации.

Кроме того, в Коханах мужчина и женщина, ехавшие на машине, наехали на мину. У обоих минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также в Каховке боевики сбросили взрывчатку с беспилотника и ранили местного жителя. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее трое детей получили ранения при атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ на границе Херсонской и Запорожской областей.

