«Немалая история»: главный редактор агентства «Синьхуа» о сотрудничестве с НМГ

Люй Яньсун, главный редактор китайского информационного агентства «Синьхуа» рассказал, как начиналось сотрудничество с Национальной Медиа Группой (НМГ). По его словам, подписанное соглашение стало стартом взаимодействия в будущем, однако взаимоотношения НМГ и «Синьхуа» имеют долгую историю.

«Национальная Медиа Группа — очень крупная и мощная организация. А газета „Известия“ очень известна для многих китайских читателей. Сотрудничество между нашими двумя организациями уже имеет немалую историю. Еще в 2019 году мы разработали проект меморандума о взаимном сотрудничестве, но из-за эпидемии мы тогда не подписали этот меморандум. Но контакты между нами не прерывались», — сказал Яньсун.

Проект, который был представлен в 2019 году, отличался. За последние несколько лет его дополнили, в том числе позициями о взаимной помощи во время визитов на высшем уровне. НМГ и «Синьхуа» теперь будут поддерживать друг друга и предоставлять необходимые условия для работы, а также обмениваться сотрудниками для стажировок. Также в сегодняшнем меморандуме прописано использование результатов развития ИИ.

Национальная Медиа Группа и Информационное агентство Китайской Народной Республики «Синьхуа» заключили соглашение о сотрудничестве, открывающем новые перспективы для развития медийного взаимодействия между Россией и Китаем. Подписание соглашения состоялось в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай. Подписи под документом поставили президент «Синьхуа» Фу Хуа и генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

