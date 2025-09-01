«Немалая история»: главный редактор агентства «Синьхуа» о сотрудничестве с НМГ

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 48 0

Проект меморандума разрабатывался сторонами с 2019 года.

«Немалая история»: главный редактор агентства «Синьхуа» о сотрудничестве с НМГ

Фото: Национальная Медиа Группа; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Люй Яньсун, главный редактор китайского информационного агентства «Синьхуа» рассказал, как начиналось сотрудничество с Национальной Медиа Группой (НМГ). По его словам, подписанное соглашение стало стартом взаимодействия в будущем, однако взаимоотношения НМГ и «Синьхуа» имеют долгую историю.

«Национальная Медиа Группа — очень крупная и мощная организация. А газета „Известия“ очень известна для многих китайских читателей. Сотрудничество между нашими двумя организациями уже имеет немалую историю. Еще в 2019 году мы разработали проект меморандума о взаимном сотрудничестве, но из-за эпидемии мы тогда не подписали этот меморандум. Но контакты между нами не прерывались», — сказал Яньсун.

Проект, который был представлен в 2019 году, отличался. За последние несколько лет его дополнили, в том числе позициями о взаимной помощи во время визитов на высшем уровне. НМГ и «Синьхуа» теперь будут поддерживать друг друга и предоставлять необходимые условия для работы, а также обмениваться сотрудниками для стажировок. Также в сегодняшнем меморандуме прописано использование результатов развития ИИ.

Национальная Медиа Группа и Информационное агентство Китайской Народной Республики «Синьхуа» заключили соглашение о сотрудничестве, открывающем новые перспективы для развития медийного взаимодействия между Россией и Китаем. Подписание соглашения состоялось в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай. Подписи под документом поставили президент «Синьхуа» Фу Хуа и генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

18:10
Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на ШОС
17:35
Польские мигранты начали массово покидать Германию
17:26
Баланова: сотрудничество НМГ и «Синьхуа» перешло на новый уровень
17:17
«Немалая история»: главный редактор агентства «Синьхуа» о сотрудничестве с НМГ
17:05
Стыд и срам: в Госдуме возмутились рекламой с полуголой дочерью Виктории Бони
17:00
На всю жизнь: все о способах удаления татуировок

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Дмитриев: саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025