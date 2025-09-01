«Никогда не ощущал себя так»: Трамп прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 15 0

Ранее в сети распространились мнения о смерти американского президента.

Трамп опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи, которые распространились в интернете, о его проблемах со здоровьем. Он заявил, что чувствует себя отлично. Американский лидер написал об этом в своей социальной сети Truth Social.

«Никогда в жизни не ощущал себя так хорошо, как сейчас. Теперь округ Колумбия и Вашингтон — это зоны, свободные от преступности! Этого удалось добиться всего за 12 дней!» — говорится в публикации.

До официального заявления Трампа пользователи онлайн-пространства обсуждали его состояние здоровья. Некоторые говорили и о смерти американского президента, так как он долго не появлялся на публике и ничего не публиковал в соцсетях.

Также поводом для слухов послужило заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности Трампа, если с ним вдруг что-то случится. Однако представители Белого дома уже выходили с опровержением фейковых новостей к журналистам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп рассказал о переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Президент США положительно оценил перспективу проведения трехсторонней встречи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.43
0.10 94.38
0.33
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

21:29
Александр Петров станет хозяином легендарного «Форта» на СТС
21:10
«Никогда не ощущал себя так»: Трамп прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем
20:54
«Не просто российский фильм»: Любимова о премьере «Красного шелка» в КНР
20:38
Собянин: Проект «Сделано в Москве» уже три года помогает столичному бизнесу
20:26
Слезы на корте: теннисистка Мухова расплакалась во время матча из-за бывшего
20:12
«Помогают улучшать жизнь граждан»: Дмитриев о сотрудничестве Китая и РФ

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Дмитриев: саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025