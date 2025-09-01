«Никогда не ощущал себя так»: Трамп прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

Трамп опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи, которые распространились в интернете, о его проблемах со здоровьем. Он заявил, что чувствует себя отлично. Американский лидер написал об этом в своей социальной сети Truth Social.

«Никогда в жизни не ощущал себя так хорошо, как сейчас. Теперь округ Колумбия и Вашингтон — это зоны, свободные от преступности! Этого удалось добиться всего за 12 дней!» — говорится в публикации.

До официального заявления Трампа пользователи онлайн-пространства обсуждали его состояние здоровья. Некоторые говорили и о смерти американского президента, так как он долго не появлялся на публике и ничего не публиковал в соцсетях.

Также поводом для слухов послужило заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности Трампа, если с ним вдруг что-то случится. Однако представители Белого дома уже выходили с опровержением фейковых новостей к журналистам.

