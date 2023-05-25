Вознесение Господне 2023: история, традиции и правила большого праздника

Вознесение Господне — это празднование восшествия Иисуса Христа во плоти на небо.

Полное название праздника — Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Вознесение Господне — история и смысл праздника

Вознесение Господне — это одно из самых ключевых событий, описанных в Евангелие.

Согласно Писанию, Иисус Христос после своего воскрешения из мертвых больше месяца, а именно сорок дней, пребывал на земле среди своих учеников и паствы и говорил им о Царствии Божием. А по истечении этого срока Спаситель собрал апостолов в пригороде Иерусалима — Вифании на горе Елеон. Он благословил их и повелел не расходиться, поскольку через несколько дней им предстояло лицезреть еще одно чудо: «Будете крещены Духом Святым». Затем он во плоти вознесся на небо, пишет utro.ru.

Тогда же собравшимся явились два Ангела и провозгласили, что Христос спустя время снова придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». А пока Господь и после своего Вознесения не оставит учеников: хоть он и перестанет являться им в облике человека, незримо по-прежнему будет находиться рядом с ними.

Вознесение Иисуса Христа наглядно явило, что в Спасителе сочетаются две сущности — божественная и человеческая. Господь, принеся себя в жертву, открыл людям путь к Царствию Божию. Именно это и изображено на иконе Вознесения Господня.

Икона «Вознесение Христа»



© РИА Новости / Олег Игнатович

Икона «Вознесение Христа» представляет собой многофигурную композицию: двенадцать апостолов с Пресвятой Богородицей в центре. Наверху в круге синего или зеленого цвета изображен сидящий Иисус Христос. В левой руке Он держит свиток, символизирующий Евангелие. Правая рука Спасителя поднята в благословляющем жесте. Круг поддерживают ангелы. Как правило, вариации в изображении иконы возможны лишь в количестве ангелов.

Если на иконах, посвященных земной жизни Иисуса Христа, Он обычно изображается в очень скромной одежде. То на иконе «Вознесение Христа» особенно обращает на себя внимание царское золотое одеяние Спасителя. Здесь изображена сущность Иисуса божественная во всем своем величии.

Также на некоторых иконах изображен след от ноги Спасителя на Елеонской горе, откуда Он вознесся на небеса.

Какого числа празднуется Вознесение Господне

Вознесение Господне верующие празднуют всегда на 40-й день после Пасхи. Причем дата всегда приходится на четверг.

Поскольку Пасха — переходящий праздник и высчитывается специально по лунному календарю, следующее за ней Вознесение тоже «гуляет» из года в год и не имеет четкой даты.

В 2023 году православную Пасху отмечают 16 апреля, соответственно, Вознесение — 25 мая. Католики встретят Вознесение 18 мая.

Изначально, до конца IV века, праздники Вознесения Господня и Троицу не разделяли и отмечали вместе на 50-й день после Пасхи. Во второй половине IV — начале V века указания на отдельное празднование Вознесения Господня встречаются у святителей Григория Нисского, Иоанна Златоуста, Хроматия Аквилейского.

К V веку практика празднования Вознесения Господня на 40-й день после Пасхи утвердилась на востоке и западе окончательно.

Что можно делать 25 мая 2023

Богослужение в честь праздника Вознесения Господня совершается по Цветной Триоди. Накануне четверга, в среду вечером, служится всенощное бдение.

Верующие прежде всего в праздник Вознесения Господня должны посетить храм, где будет проходить особая литургия. В этот день разрешается поминать усопших, поэтому в церкви можно поставить свечку и прочитать поминальную молитву.

Кроме того, на Вознесение можно ходить в гости и приглашать других к себе.

В славянской народной традиции считалось что с этого дня начинался переход к лету. Под вечер в деревнях разжигали большой костер — символ наступления пролетья и расцвета природы. Некоторые в этот день украшали дом свежей травой и зелеными веточками.

В древности хозяйки баловали родных и близких вкусными яствами и подавали к столу праздничное угощение.

Что нельзя делать на Вознесение

В день Вознесения Господня запрещается ругаться, спорить и выяснять отношения. Разрешение конфликтов лучше отложить, а этот праздник провести тихо в семейном кругу.

Кроме того, не рекомендуется убираться и выполнять другую тяжелую работу. В праздничный день лучше отдохнуть и провести время со своими близкими.

Нельзя на Вознесение Господне предаваться печали и омрачать светлый праздник грустными мыслями. Этот день нужно провести в хорошем настроении и постараться отогнать все невзгоды в сторону.

Приметы на Вознесение Господне