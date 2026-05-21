«Девочки — богини, а мы — их рабы»: Канухин про отношения в кадетской школе

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 1 190 0

Симпатия к юным леди у актера появилась в шестом-седьмом классе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Канухин: в кадетской школе девочки позволяли чувствовать себя рыцарями

В кадетской школе девочки позволяли мальчикам чувствовать себя рыцарями. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал актер Владимир Канухин на XIII Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

По его словам, в классе училось 23 человека, из них — две девочки. Мальчики старались как можно бережнее к ним относиться, воспринимая их «украшением» коллектива.

«Мы их превращали в богинь. Мы, по сути, были их рабами. Мы понимали, что для нас девочки имели такой вес, что для нас они были украшением. Для любого мужчины девушка — это украшение, а у нас их две», — поделился актер.

Канухин отметил, что к девочкам обращались только на «вы» и по званию, как было положено в учебном заведении.

«У нас была Катенька, Катя. Но, наверное, из-за того, что мы были все-таки кадетами, мы больше обращались друг к другу по званию. Так как Катя Давыдова была старшим кадетом, мы к ней подходили и говорили: «Старший кадет, разрешите обратиться?» Она такая: «Разрешаю». Я говорю: «Какая вы красивая!» — рассказал выпускник Школы-студии МХАТ.

Владимир добавил, что симпатия к юным леди у него появилась в шестом-седьмом классе. Однако быть единственным для красавицы непросто — вокруг было еще 20 потенциальных конкурентов.

Тем не менее, актер благодарен тем девочкам, что они позволяли мальчикам чувствовать себя настоящими мужчинами, рыцарями.

Как ранее писал 5-tv.ru, по мнению актера Романа Курцына, в современных отношениях стало меньше живого общения, прогулок и романтики. По его словам, нынешняя молодежь все чаще знакомится в интернете, общается в чатах и реже проводит время по-настоещему вместе. Иногда актеру так и хочется призвать ребят взяться за руки и отвлечься от телефонов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:05
В ВОЗ рассказали, как передается вирус Эбола
8:00
«Пиф-паф» и готово: простой алгоритм сборки кубика Рубика для начинающих
8:00
Карибский кризис по-новому: США усиливают давление на Кубу
7:55
На полевые пункты в Белоруссии в ходе учений доставили ядерные боеприпасы
7:47
«Пока горит спичка»: Канухин про обучение в кадетской школе
7:30
Расчет БПЛА Zala помог уничтожить пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
Полтора года с веткой в голове: в Курске хирурги провели редкую операцию
Загар с последствиями: онколог предупредила о серьезной угрозе солнца
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео