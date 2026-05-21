Актер Канухин: в кадетской школе девочки позволяли чувствовать себя рыцарями

В кадетской школе девочки позволяли мальчикам чувствовать себя рыцарями. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал актер Владимир Канухин на XIII Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

По его словам, в классе училось 23 человека, из них — две девочки. Мальчики старались как можно бережнее к ним относиться, воспринимая их «украшением» коллектива.

«Мы их превращали в богинь. Мы, по сути, были их рабами. Мы понимали, что для нас девочки имели такой вес, что для нас они были украшением. Для любого мужчины девушка — это украшение, а у нас их две», — поделился актер.

Канухин отметил, что к девочкам обращались только на «вы» и по званию, как было положено в учебном заведении.

«У нас была Катенька, Катя. Но, наверное, из-за того, что мы были все-таки кадетами, мы больше обращались друг к другу по званию. Так как Катя Давыдова была старшим кадетом, мы к ней подходили и говорили: «Старший кадет, разрешите обратиться?» Она такая: «Разрешаю». Я говорю: «Какая вы красивая!» — рассказал выпускник Школы-студии МХАТ.

Владимир добавил, что симпатия к юным леди у него появилась в шестом-седьмом классе. Однако быть единственным для красавицы непросто — вокруг было еще 20 потенциальных конкурентов.

Тем не менее, актер благодарен тем девочкам, что они позволяли мальчикам чувствовать себя настоящими мужчинами, рыцарями.

