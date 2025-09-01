Слезы на корте: теннисистка Мухова расплакалась во время матча из-за бывшего

Парень неожиданно приехал на игру к спортсменке.
Фото: Reuters/Kylie Cooper
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Чешская спортсменка Мухова расплакалась во время теннисного матча
Чешская теннисистка Каролина Мухова прервала игру на открытом чемпионате США по теннису US Open-2025 30 августа из-за эмоциональной вспышки. Об этом сообщило издание New York Post.
Мухова стояла на подаче, когда встретилась глазами с бывшим парнем, который сидел на трибуне прямо напротив девушки. Каролина не смогла сдержать слез и закрыла полотенцем лицо, чтобы никто не видел промелькнувшие эмоции.
«Мой бывший парень иногда появляется в местах, где его быть не должно. Это меня немного удивило. Я сказала ему уйти, он не ушел, но позже все-таки ушел. В тот момент было трудно сосредоточиться», — рассказала спортсменка.
В конце концов Мухова собралась с мыслями, обыграла соотечественницу Линду Носкову и вышла в 1/8 финала US Open.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Российская теннисистка Курникова снова беременна от певца Энрике Иглесиаса.
Пара ждет четвертого ребенка и активно готовится к появлению малыша.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
77%
Нашли ошибку?