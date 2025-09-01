Слезы на корте: теннисистка Мухова расплакалась во время матча из-за бывшего

Мария Щелканова
Мария Щелканова 76 0

Парень неожиданно приехал на игру к спортсменке.

Чешская спортсменка расплакалась во время матча

Фото: Reuters/Kylie Cooper

Чешская спортсменка Мухова расплакалась во время теннисного матча

Чешская теннисистка Каролина Мухова прервала игру на открытом чемпионате США по теннису US Open-2025 30 августа из-за эмоциональной вспышки. Об этом сообщило издание New York Post.

Мухова стояла на подаче, когда встретилась глазами с бывшим парнем, который сидел на трибуне прямо напротив девушки. Каролина не смогла сдержать слез и закрыла полотенцем лицо, чтобы никто не видел промелькнувшие эмоции.

«Мой бывший парень иногда появляется в местах, где его быть не должно. Это меня немного удивило. Я сказала ему уйти, он не ушел, но позже все-таки ушел. В тот момент было трудно сосредоточиться», — рассказала спортсменка.

В конце концов Мухова собралась с мыслями, обыграла соотечественницу Линду Носкову и вышла в 1/8 финала US Open.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Российская теннисистка Курникова снова беременна от певца Энрике Иглесиаса.

Пара ждет четвертого ребенка и активно готовится к появлению малыша.

