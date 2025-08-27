Российская теннисистка Курникова снова беременна от певца Энрике Иглесиаса

Диана Кулманакова
Пара станет родителями в четвертый раз.

Фото: www.globallookpress.com/Iglesias with Kournikova

Известная российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз. Об этом сообщило испанское издание Hola.

По данным близких к паре источников, Курникова находится на четвертом или пятом месяце беременности и чувствует себя хорошо. Роды ожидаются уже в конце этого года.

Курникова недавно была замечена в Майами в просторной одежде, что усилило слухи о том, что спортсменка ждет ребенка. Пара пока не давала официальных комментариев по поводу пополнения в семье, но источники уверены, что в июне Анна уже знала о своем положении и активно готовилась к четвертым родам.

Анна и Энрике познакомились на съемках его клипа на композицию «Escape». В качестве пары они впервые появились вместе на публике в 2002 году.

В 2017 году у пары родились двойняшки Николас и Люси. Три года спустя появилась третья дочь Мэри. В 2023 году стало известно, что пара тайно сыграла свадьбу, хотя свои отношения они всегда старались держать в секрете, ведя закрытый образ жизни и редко публикуя семейные фото.

Энрике в своих интервью неоднократно говорил, что быть отцом — самое важное в его жизни, а Анна посвятила многие годы воспитанию детей после завершения спортивной карьеры.

