Минимум преступлений: назван самый безопасный регион России в 2024 году

В Центральном федеральном округе же зарегистрировано наибольшее число инцидентов — более 418 тысяч.

Чукотку признали самым безопасным регионом России в 2024 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Чукотский автономный округ занял первое место в рейтинге самых безопасных субъектов РФ в 2024 году

По итогам 2024 года Чукотский автономный округ занял первое место в рейтинге самых безопасных субъектов РФ, продемонстрировав наименьший уровень преступности среди всех регионов страны.

Согласно информации, опубликованной Министерством внутренних дел Российской Федерации, в Чукотском АО в течение прошлого года было зарегистрировано лишь 865 преступлений. Это минимальное количество правонарушений среди всех российских субъектов. На втором месте оказался Ненецкий автономный округ — там было зафиксировано 877 инцидентов. Далее следуют Республика Ингушетия с 1938 случаями, Магаданская область — с 2499, а также Чеченская Республика — с 2583 преступлениями.

«Эти регионы остаются наиболее безопасными по уровню преступности, что подтверждают официальные статистические данные», — сообщили 2 сентября в МВД РФ журналистам «РИА Новости».

Общероссийский показатель за 2024 год составил свыше 1,9 миллиона преступлений. Самым криминальным федеральным округом стал Центральный — на его территории было зафиксировано более 418 тысяч правонарушений.

