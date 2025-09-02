Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии началась в Пекине
В подобном формате главы государств встречаются в седьмой раз.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин начал официальный визит в Пекин с участия в трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии. Переговоры проходят в Доме народных собраний, сообщает Reuters.
Это уже седьмая встреча глав государств в подобном формате.
В Кремле ранее подчеркивали, что нынешняя встреча особенно значима, поскольку проходит после длительного перерыва. Планируется подвести итоги взаимодействия сторон за последние три года и обсудить конкретные шаги по дальнейшему укреплению сотрудничества.
Заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовало в воскресенье, 31 августа, в китайском городе Тяньцзинь. Саммит продлится до 1 сентября. Он может стать наиболее масштабным за всю историю существования организации, как подчеркивал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
