Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии началась в Пекине

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 56 0

В подобном формате главы государств встречаются в седьмой раз.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин начал официальный визит в Пекин с участия в трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии. Переговоры проходят в Доме народных собраний, сообщает Reuters.

Это уже седьмая встреча глав государств в подобном формате.

В Кремле ранее подчеркивали, что нынешняя встреча особенно значима, поскольку проходит после длительного перерыва. Планируется подвести итоги взаимодействия сторон за последние три года и обсудить конкретные шаги по дальнейшему укреплению сотрудничества.

Заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовало в воскресенье, 31 августа, в китайском городе Тяньцзинь. Саммит продлится до 1 сентября. Он может стать наиболее масштабным за всю историю существования организации, как подчеркивал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

