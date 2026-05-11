В России установили «день тишины» при приеме в вузы

Мурад Устаров
Нововведение сделает процесс зачисления студентов справедливым.

Что такое день тишины при приеме в вуз

Министерство образования и просвещения РФ ввело «день тишины» при поступлении в вузы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель главы ведомства Андрей Омельчук.

Он отметил, что в указанный день абитуриенты будут лишены возможности вносить какие-либо изменения в свои заявления и соглашения о зачислении. По его словам, решение сделает процесс поступления «более предсказуемым и справедливым».

Замминистра подчеркнул, что в день, когда формируются приказы о зачислениях, поступающие узнают свой статус. После этого любые дальнейшие действия временно прекращаются.

Омельчук заявил, что такая процедура даст будущим студентам возможность спокойно планировать будущие шаги, а приемным комиссиям — завершить процесс зачисления. Кроме того, благодаря нововведению вузы смогут подходить к созданию приказов корректно.

«Отсутствие движений в самый последний день сделает ситуацию для абитуриентов существенно более предсказуемой», — уточнил он.

Ведомство также введет единый цифровой канал подачи документов через «Госуслуги», что позволит сократить число ошибок при поступлении. Выпускникам колледжей разрешат сдавать экзамены, если они продолжат обучаться по профилю.

Ранее Рособрнадзор рассказал о действиях, которые окажутся под запретом для участников ЕГЭ в этом году. Среди них — выполнение работы несамостоятельно и общение с другими участниками экзамена.

