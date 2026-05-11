Полина Гагарина сообщила о своей болезни

Полина Гагарина вынуждена соблюдать режим из-за болезни

Певица Полина Гагарина призналась, что соблюдает постельный режим, потому что заболела. Об этом исполнительница рассказала своим подписчикам в социальной сети.

Артистка сейчас находится дома. Она предложила своим подписчикам пообщаться. При этом к обращению Полина прикрепила фотографию, на которой певица в домашней одежде лежит на кровати. Кроме того, на ее лице отсутствовал макияж.

Поклонники поинтересовались, как ей удается находить время на общение в соцсетях при столь насыщенном графике. Однако Гагарина в ответ пояснила, что сейчас имеет возможность отвлечься из-за болезни.

«Пока я заболела — могу отвечать», — написала певица.

При этом Полина подчеркнула, что с высокой нагрузкой удается справляться не всегда. По ее словам, иногда приходится все бросать и обращать внимание на свое здоровье.

Ранее Гагарина изъявила желание сменить свою деятельность. Певица хочет после завершения своей карьеры заняться педагогическим воспитанием молодежи.

