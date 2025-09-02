Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 18 0

Ранее состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.

Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Воладимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры, сообщает Reuters. Ранее в Пекине состоялась трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии. Она приурочена к мероприятиям, посвященным 80-летию завершения Второй мировой войны. 

В ходе двусторонних переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить широкий спектр тем, касающихся как двусторонних отношений, так и международной повестки.

Это уже шестой случай взаимодействия между главами России и Китая в текущем году: в январе они провели переговоры в формате видеоконференции, в мае состоялась личная встреча в Москве. Кроме того, за это время лидеры трижды связывались по телефону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.43
0.10 94.38
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:50
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
6:35
Песков назвал устаревшей политическую модель Запада
6:33
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
6:32
Силуанов: Китай остается ключевым торговым партнером России
6:26
Родственники фигурантов дела о теракте в «Крокусе» прекратили с ними общение
6:17
Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Патология или аномалия? Названа причина лактации из подмышек при кормлении
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025