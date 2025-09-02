Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Президент России Воладимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры, сообщает Reuters. Ранее в Пекине состоялась трехсторонняя встреча лидеров РФ, Китая и Монголии. Она приурочена к мероприятиям, посвященным 80-летию завершения Второй мировой войны.

В ходе двусторонних переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить широкий спектр тем, касающихся как двусторонних отношений, так и международной повестки.

Это уже шестой случай взаимодействия между главами России и Китая в текущем году: в январе они провели переговоры в формате видеоконференции, в мае состоялась личная встреча в Москве. Кроме того, за это время лидеры трижды связывались по телефону.

