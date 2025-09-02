В Ростове-на-Дону трое взрослых и ребенок пострадали из-за атаки БПЛА

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Под удары попали также Мясниковский и Неклиновский районы.

Трое взрослых и ребенок пострадали из-за удара дронов в Ростове-на-Дону

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ночь на 2 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько территорий Ростовской области. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, под удар попали Ростов-на-Дону, а также Мясниковский и Неклиновский районы.

«Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районе», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на окраинах областного центра и возле хутора Красный Крым произошли возгорания сухой травы, которые пожарные ликвидировали в короткие сроки.

Особенно серьезные последствия зафиксированы в микрорайоне Левенцовский. Здесь повреждения получили два многоквартирных дома. За медицинской помощью обратились четверо пострадавших — трое взрослых и ребенок. Врачи уточнили, что тяжелых ранений у них нет.

В одной из квартир спасатели нашли неразорвавшийся снаряд. Из-за этого было принято решение об эвакуации 320 жильцов. Для временного размещения людей открыли пункт в школе № 115, где им предоставили горячее питание и необходимые условия для проживания.

После завершения эвакуации саперы продолжат обследование территории, чтобы обезвредить опасный предмет. Региональные власти держат ситуацию на контроле, помогают пострадавшим и работают над устранением последствий атаки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.43
0.10 94.38
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:30
Ровно 80 лет назад закончилась Вторая мировая война
9:21
Nestle уволила генерального директора из-за романа с подчиненным
9:07
В Ростове-на-Дону трое взрослых и ребенок пострадали из-за атаки БПЛА
8:50
Мантуров: РФ заинтересована в промышленном сотрудничестве с Китаем
8:35
Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2»
8:19
За ночь силы ПВО РФ сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Патология или аномалия? Названа причина лактации из подмышек при кормлении
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025