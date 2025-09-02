В Ростове-на-Дону трое взрослых и ребенок пострадали из-за атаки БПЛА

В ночь на 2 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько территорий Ростовской области. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, под удар попали Ростов-на-Дону, а также Мясниковский и Неклиновский районы.

«Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районе», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на окраинах областного центра и возле хутора Красный Крым произошли возгорания сухой травы, которые пожарные ликвидировали в короткие сроки.

Особенно серьезные последствия зафиксированы в микрорайоне Левенцовский. Здесь повреждения получили два многоквартирных дома. За медицинской помощью обратились четверо пострадавших — трое взрослых и ребенок. Врачи уточнили, что тяжелых ранений у них нет.

В одной из квартир спасатели нашли неразорвавшийся снаряд. Из-за этого было принято решение об эвакуации 320 жильцов. Для временного размещения людей открыли пункт в школе № 115, где им предоставили горячее питание и необходимые условия для проживания.

После завершения эвакуации саперы продолжат обследование территории, чтобы обезвредить опасный предмет. Региональные власти держат ситуацию на контроле, помогают пострадавшим и работают над устранением последствий атаки.

