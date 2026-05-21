Дешево и надежно: как построить беседку на даче своими руками

Оказывается, беседка может просто-напросто взять и улететь от дуновения ветра. Неправильная планировка, и все — даже усиленные балки не выдержат под тяжестью падающей крыши.

Из чего построить беседку, которой будет нипочем любая непогода? И какую конструкцию выбрать: купольную или деревянную, открытую летнюю или всесезонную?

Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Как построить беседку на даче своими руками

Обратиться к специалистам, конечно, проще, но если сделать все своими руками, получится неплохо сэкономить.

«Мы купили участок. Пора такая появилась, что где-то нужно сидеть, когда приезжают гости. Потому что здесь домик маленький, у нас так студия получается. И мы построили сначала пол. Ну, чтобы, ну, как здесь деревянный, чтобы хотя бы можно было стоять, потом печку, потом поняли, что нужно добавлять уже что-то к крыше», — рассказал владелец дачного участка с беседкой Игорь Язвинский.

Родственники оставили у Игоря на даче ненужные большие балконные окна. И ему пришла идея — собрать из них беседку!

«Мы, в принципе, под них и строили, получается. Специально под них построили крышу, чтобы они влезли», — отметил мужчина.

Дачник закупил доски из строганной сосны, поликарбонат для крыши. Строил два сезона. В итоге такая конструкция обошлась Язвинскому меньше чем в 100 тысяч рублей. Семья пользуется ей уже несколько лет.

И все же один просчет дачник допустил.

«Не совсем поняли нагрузки, снежные нагрузки на крышу. На ней, получается, очень много снега лежит просто. И приходится зимой это все скидывать. А это дополнительные трудозатраты, получается, которые могли бы не быть», — признался Игорь Язвинский.

Какие беседки хороши летом для дачи

Ключевая ошибка при выборе беседки — это отказаться от системы с половинным открыванием.

«Внутри образуется парниковый эффект, очень некомфортно находиться, спертый воздух горячий. По сути, это превращается в теплицу», — пояснил руководитель отдела продаж компании по производству купольных беседок Сергей Слитиков.

Двери должны вращаться снаружи, чтобы купол был более герметичным и конструкция реже ломалась. Если все сделать правильно — в постройке будет комфортно в любую погоду. Она быстро нагревается и остывает.

«На текущий момент температура на улице составляет 16 градусов», — объявил Слитиков.

Специалист зашел внутрь беседки и включил тепловую пушку.

«Прошло около пяти минут, и мы можем наблюдать температуру на градуснике около 25 градусов», — констатировал руководитель отдела продаж.

Чтобы добиться герметичности, все зазоры максимально закрывают щеточным уплотнителем или морозостойкой ПВХ-пленкой.

«Конструкция максимально быстро нагревается и держит тепло. Стоит нам отключить тепловую пушку — и конструкция максимально быстро потеряет тепло. Именно поэтому топить конструкцию какой-то батареей, камином или грилем не получится. Самый лучший вариант — это именно тепловая пушка», — добавил Слитиков.

Кстати, если хочется легкости и максимальной экологичности — можно задуматься о «живой» беседке.

«Аэрация, я думаю, здесь очень прохладно летом. Можно посидеть с друзьями, поговорить о ландшафте, но и не только ландшафте», — отметил ведущий Филипп Курочкин.

Но возводить такую придется не один сезон. А в уходе могут понадобиться секаторы и средства от вредителей.

В чем преимущество всесезонных беседок

Эксперты отмечают, что сейчас хозяева все чаще используют всесезонные беседки как второй дом. Особенно в премиум-сегменте.

«Люди делят не просто на зону, например, обеденную зону, лаунж и барбекю. Сейчас для нас это уже база. А когда добавляют место для работы, некий коворкинг у себя дома, добавляют зону для мастер-классов или для занятий йогой», — рассказала директор по развитию компании по производству беседок из дерева Инна Воробьева.

Дерево не теряет своей актуальности. Самое крепкое — лиственница, сосна камерной сушки, а также термодревесина. Все элементы производят на заводе, а на участке только монтируют. Стоят такие объекты недешево. Например, эта беседка 16 квадратных метров обойдется примерно в 1 миллион 200 тысяч рублей.

«Плоская крыша — то, о чем мы с вами говорили, некие тренды. Это безрамное остекление. Эта беседка сделана из сосны. Цветовые решения: графит плюс сосна, опять же, одни из трендовых за последние годы», — отметила Воробьева.

Какая беседка прослужит долго на даче

Чтобы беседка прослужила долго и не перекосилась, ее следует устанавливать на ровное основание. Выбор зависит от веса конструкции и материалов.

Например, легкую деревянную выдержит подиум на сваях. А кирпичную постройку с мангальной зоной лучше ставить на прочный ленточный или монолитный фундамент. Нужен грамотный расчет!

«Например, безрамное остекление, которое имеет достаточно большой вес, поэтому нам нужно предусмотреть все варианты. Мы должны понимать, какой грунт, для того чтобы подобрать необходимый подходящий фундамент, и, конечно, для того, чтобы рассчитать все нагрузки — снеговые того региона, в котором будет эксплуатироваться конструкция», — пояснила директор по развитию компании по производству беседок из дерева.

Что нужно учесть при возведении беседки на даче

Для отдыха четырех-пяти человек оптимальный размер — не менее трех на три метра. Для больших компаний — четыре на четыре или шесть метров.

Отступать от забора нужно как минимум на метр, а если есть печь — то на все три. Ставят на учет в ЕГРН только капитальные строения.