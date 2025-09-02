Канцлер Австрии исключил вступление в НАТО

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер 1 сентября заявил, что его страна не рассматривает возможность присоединения к НАТО и продолжит сохранять нейтралитет. Об этом сообщает телеканал ORF.

Штокер отметил, что Австрия является нейтральным государством, и этот статус не подлежит сомнению, поэтому вопрос о вступлении в военный альянс не стоит на повестке.

Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер допускала, что в будущем государство может отказаться от нейтралитета в отношении России и рассмотреть вопрос членства в НАТО. Она уточнила, что сейчас большинство граждан не поддерживает такую инициативу, но подобная дискуссия, по ее мнению, может оказаться полезной.

С реакцией на ее слова выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что подобные высказывания являются оскорблением для австрийцев и добавила, что для руководства Австрии и Евросоюза стало обычной практикой игнорировать мнение собственного населения.

