Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
«Самый грязный заяц» российского шоу-бизнеса устроил горячее шоу на своем концерте в «Лужниках».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Егор Крид попал в крупный скандал из-за откровенных танцев на сцене
Возрастной рейтинг у выступления певца Егора Крида обозначался как «12+», маты в песнях запикивались, однако исполнителя ничего не остановило — он решился на сексуальный перформанс прямо на сцене. Родителям подростков, которые пришли посмотреть на любимого певца, пришлось закрывать своим детям глаза.
В сети пользователи разбились на два лагеря. Некоторые поклонники поддерживают артиста и называют его выступление легендарным. Другие осуждают, что о полуголых танцовщицах никто из организаторов не предупреждал.
Что грозит Криду за несоблюдение возрастного рейтинга концерта? И как отреагировал на разразившийся скандал сам певец? Разбирались в материале 5-tv.ru.
Собрал «Лужники»
Конец лета запомнился фанатам Егора Крида сольным концертом любимого артиста на стадионе «Лужники». На площадке собралось больше 86 тысяч поклонников его творчества, что сделало музыканта рекордсменом — Крид стал самым молодым певцом, заполнившим стадион. Зрелищность шоу не уступала выступлениям мировых звезд — спецэффекты и эпичное падение Крида с огромной высоты сорвали овации.
Сцену с Егором в этот вечер делили звезды российского шоу-бизнеса: народные артисты России Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Михаил Шуфутинский, рэп-исполнители Тимати, Джиган и Баста. А также отец самого Крида выступил с ним и исполнил песню.
В зрительном зале можно было увидеть фигуристов Александру Трусову и Макара Игнатова, которые в начале августа стали молодыми родителями в первый раз, но ради Крида оставили сына дома. Супруга хоккеиста Александра Овечкина — Анастасия Шубская — также почтила артиста своим присутствием. А посмотреть на своего мужа Джигана в тандеме с Кридом пришла блогер Оксана Самойлова, откровенной наряд которой смог бы посоперничать с костюмами танцовщиц.
Поклонников сильно растрогала традиция Крида — для исполнения трека «Папина дочка» певец обычно выбирает кого-то из девушек, находящихся в зале, чтобы спеть с ними или для них. В «Лужниках» Егор пригласил на сцену блогера Viki Show, которой он исполнил свою песню. А она расплакалась от переизбытка эмоций. В итоге скупую мужскую слезу не смог сдержать и сам Крид.
Егор не только пел и танцевал, но и поддерживал общение со зрителями на протяжении всего концерта. А после выступления выложил в личный бог скриншоты восторженных комментариев подписчиков.
«Такие сообщение отправили все мои знакомые и близкие! И большинство из них были на многих стадионных концертах зарубежных топ артистов. Поклонники тоже в восторге! Значит все это было не зря, и я справился. Спасибо, Москва. Люблю», — подписал пост в Telegram-канале Крид.
«Пока не осознаю»
Однако не только звездами, спецэффектами и трогательными моментами запомнилось шоу Крида. Больше всего внимания на концерте привлекла эротическая составляющая выступления.
Танцовщицы крутились на шестах в костюмах как у стриптизерш ночного клуба, раздвигали ноги в танце, а также показывали слишком много оголенных частей тела. В какой-то момент сексуального напряжения Крид не выдержал и решил на виду у всех страстно поцеловать в губы танцовщицу.
Момент с поцелуем транслировался на большом экране, но затем изображение пропало. Либо организаторы вспомнили, что концерт «12+», либо они специально оставили некую недосказанность о том, что могло быть после поцелуя.
Неожиданное проявление любви случилось под песню «Мало» с танцовщицей Валерией Лежневой. Зрители не сразу смогли разгадать личность роковой красавицы, так как она выступила в маске.
В сети стали строить теории — нет ли у Крида с Лежневой более тесных отношений, ведь танцовщица не только целовалась с ним, но и «оседлала» его на глазах у всех и даже немного попрыгала на его коленях.
«Пока вообще не осознаю, что происходит», — поделилась Валерия в своем блоге после знаменательного вечера.
Также подписчики стали проводить параллель между выступлением Крида и номером американского рэпера Криса Брауна, который в финале одной из своих песен на концерте тоже страстно целовал свою танцовщицу. Фанаты гадают: Егор вдохновился западным артистом или эта часть шоу не была запланирована?
Отменят ли Крида?
Пользователи сети, даже те, кто не был на концерте, начали выражать недовольство от выступления Крида. Люди высказались, что поведение и шоу артиста в присутствии несовершеннолетних нарушает все нормы приличия.
«Ярчайший пример стагнации: пошлость, вульгарность, однотипность, тупость, словоблудие. Кринж и тонны автотюна с отвратительным металлическим голосом», — написали под видео с концерта Крида.
Однако нашлись и те, кто решил поддержать исполнителя, напомнив о его позиционировании себя в публичном пространстве, но и не забыв о главной проблеме концерта.
«Я, конечно, все понимаю, но чего от этого исполнителя ожидали? Он в качестве певца никогда не позиционировал себя как приверженца традиционных ценностей. Единственная проблема в том, что на концерт пускали малолетних. Многие исполнители делают как раз ценз 18+, чтобы таких эксцессов не возникало, но тут уже и к родителям вопросы», — добавил другой пользователь.
Несовершеннолетние в «Лужники» на выступление Крида могли попасть только с разрешения родителей или законных опекунов, а также в сопровождении взрослых. При покупке билетов, зрителей оповещали о том, что за присутствие детей и подростков на концерте должны отвечать их сопровождающие.
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова поделилась своим мнением в разговоре с Национальной службой новостей. Она призвала Крида извиниться перед общественностью.
«Так вести себя нельзя. Те люди, кто устраивают и маркируют мероприятия, видимо, считают, что это — норма. Они даже не думают о воспитании детей в каких-то традиционных ценностях. Не только поведение Крида возмущает многих родителей, но и других звезд, которые позволяют себе откровенные, пошлые и развратные действия перед детьми. Это имеет негативное воздействие на формирование личности, на уровень культуры. Было бы хорошо, если бы обращение пришло от родителей, которые бы возмутились и показали, что им не все равно. Исполнителю пожелаю объясниться, сказать, что это было ошибкой и что подобного не повторится», — заявила общественный деятель.
Дело, при этом, приобрело неожиданный поворот. Интернет-издание Инфо24 сообщило, что МВД проверит Егора Крида за показ полуобнаженных девушек несовершеннолетним. К правоохранителям обратились члены «Сорок Сороков» — российского общественного движения, позиционирующего себя как объединение для православных верующих с активной гражданской позицией.
Неравнодушные граждане изложили, что шоу не соответствовало возрастному ограничению «12+». Выступления Крида продемонстрировало натуралистические изображения половых отношений. При этом, о перформансе организаторы и артист знали заранее.
Теперь Егора и его команду просят привлечь по статье о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Организаторам и исполнителю грозят штрафы до 50 тысяч рублей с приостановкой деятельности до 90 суток.
Команда певца так и не сделала официальное заявление. Сам Крид тоже не комментировал ситуацию, однако на связь все-таки вышел.
«Мне вот организм сказал — „бро, притормози“. Только в себя чуть прихожу после нашего большого праздника в Лужниках, сегодня наконец-то чуть поспал. Скоро начну выкладывать контент с концерта, писать, как я вас обожаю и в целом, как все это было! Извините, что не особо активен эти два дня», — написал Крид 1 сентября, после чего артист снова пропал.
88%
Нашли ошибку?