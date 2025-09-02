Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой

Егор Крид попал в крупный скандал из-за откровенных танцев на сцене

Возрастной рейтинг у выступления певца Егора Крида обозначался как «12+», маты в песнях запикивались, однако исполнителя ничего не остановило — он решился на сексуальный перформанс прямо на сцене. Родителям подростков, которые пришли посмотреть на любимого певца, пришлось закрывать своим детям глаза.

В сети пользователи разбились на два лагеря. Некоторые поклонники поддерживают артиста и называют его выступление легендарным. Другие осуждают, что о полуголых танцовщицах никто из организаторов не предупреждал.

Что грозит Криду за несоблюдение возрастного рейтинга концерта? И как отреагировал на разразившийся скандал сам певец? Разбирались в материале 5-tv.ru.

Собрал «Лужники»

© РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Конец лета запомнился фанатам Егора Крида сольным концертом любимого артиста на стадионе «Лужники». На площадке собралось больше 86 тысяч поклонников его творчества, что сделало музыканта рекордсменом — Крид стал самым молодым певцом, заполнившим стадион. Зрелищность шоу не уступала выступлениям мировых звезд — спецэффекты и эпичное падение Крида с огромной высоты сорвали овации.

Сцену с Егором в этот вечер делили звезды российского шоу-бизнеса: народные артисты России Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Михаил Шуфутинский, рэп-исполнители Тимати, Джиган и Баста. А также отец самого Крида выступил с ним и исполнил песню.

В зрительном зале можно было увидеть фигуристов Александру Трусову и Макара Игнатова, которые в начале августа стали молодыми родителями в первый раз, но ради Крида оставили сына дома. Супруга хоккеиста Александра Овечкина — Анастасия Шубская — также почтила артиста своим присутствием. А посмотреть на своего мужа Джигана в тандеме с Кридом пришла блогер Оксана Самойлова, откровенной наряд которой смог бы посоперничать с костюмами танцовщиц.

Поклонников сильно растрогала традиция Крида — для исполнения трека «Папина дочка» певец обычно выбирает кого-то из девушек, находящихся в зале, чтобы спеть с ними или для них. В «Лужниках» Егор пригласил на сцену блогера Viki Show, которой он исполнил свою песню. А она расплакалась от переизбытка эмоций. В итоге скупую мужскую слезу не смог сдержать и сам Крид.

Егор не только пел и танцевал, но и поддерживал общение со зрителями на протяжении всего концерта. А после выступления выложил в личный бог скриншоты восторженных комментариев подписчиков.

«Такие сообщение отправили все мои знакомые и близкие! И большинство из них были на многих стадионных концертах зарубежных топ артистов. Поклонники тоже в восторге! Значит все это было не зря, и я справился. Спасибо, Москва. Люблю», — подписал пост в Telegram-канале Крид.

«Пока не осознаю»

5-tv.ru

Однако не только звездами, спецэффектами и трогательными моментами запомнилось шоу Крида. Больше всего внимания на концерте привлекла эротическая составляющая выступления.

Танцовщицы крутились на шестах в костюмах как у стриптизерш ночного клуба, раздвигали ноги в танце, а также показывали слишком много оголенных частей тела. В какой-то момент сексуального напряжения Крид не выдержал и решил на виду у всех страстно поцеловать в губы танцовщицу.

Момент с поцелуем транслировался на большом экране, но затем изображение пропало. Либо организаторы вспомнили, что концерт «12+», либо они специально оставили некую недосказанность о том, что могло быть после поцелуя.

Неожиданное проявление любви случилось под песню «Мало» с танцовщицей Валерией Лежневой. Зрители не сразу смогли разгадать личность роковой красавицы, так как она выступила в маске.

В сети стали строить теории — нет ли у Крида с Лежневой более тесных отношений, ведь танцовщица не только целовалась с ним, но и «оседлала» его на глазах у всех и даже немного попрыгала на его коленях.

«Пока вообще не осознаю, что происходит», — поделилась Валерия в своем блоге после знаменательного вечера.

Также подписчики стали проводить параллель между выступлением Крида и номером американского рэпера Криса Брауна, который в финале одной из своих песен на концерте тоже страстно целовал свою танцовщицу. Фанаты гадают: Егор вдохновился западным артистом или эта часть шоу не была запланирована?

Отменят ли Крида?

Тараканов Вадим /ТАСС

Пользователи сети, даже те, кто не был на концерте, начали выражать недовольство от выступления Крида. Люди высказались, что поведение и шоу артиста в присутствии несовершеннолетних нарушает все нормы приличия.

«Ярчайший пример стагнации: пошлость, вульгарность, однотипность, тупость, словоблудие. Кринж и тонны автотюна с отвратительным металлическим голосом», — написали под видео с концерта Крида.

Однако нашлись и те, кто решил поддержать исполнителя, напомнив о его позиционировании себя в публичном пространстве, но и не забыв о главной проблеме концерта.

«Я, конечно, все понимаю, но чего от этого исполнителя ожидали? Он в качестве певца никогда не позиционировал себя как приверженца традиционных ценностей. Единственная проблема в том, что на концерт пускали малолетних. Многие исполнители делают как раз ценз 18+, чтобы таких эксцессов не возникало, но тут уже и к родителям вопросы», — добавил другой пользователь.

Несовершеннолетние в «Лужники» на выступление Крида могли попасть только с разрешения родителей или законных опекунов, а также в сопровождении взрослых. При покупке билетов, зрителей оповещали о том, что за присутствие детей и подростков на концерте должны отвечать их сопровождающие.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова поделилась своим мнением в разговоре с Национальной службой новостей. Она призвала Крида извиниться перед общественностью.

«Так вести себя нельзя. Те люди, кто устраивают и маркируют мероприятия, видимо, считают, что это — норма. Они даже не думают о воспитании детей в каких-то традиционных ценностях. Не только поведение Крида возмущает многих родителей, но и других звезд, которые позволяют себе откровенные, пошлые и развратные действия перед детьми. Это имеет негативное воздействие на формирование личности, на уровень культуры. Было бы хорошо, если бы обращение пришло от родителей, которые бы возмутились и показали, что им не все равно. Исполнителю пожелаю объясниться, сказать, что это было ошибкой и что подобного не повторится», — заявила общественный деятель.

Дело, при этом, приобрело неожиданный поворот. Интернет-издание Инфо24 сообщило, что МВД проверит Егора Крида за показ полуобнаженных девушек несовершеннолетним. К правоохранителям обратились члены «Сорок Сороков» — российского общественного движения, позиционирующего себя как объединение для православных верующих с активной гражданской позицией.

Неравнодушные граждане изложили, что шоу не соответствовало возрастному ограничению «12+». Выступления Крида продемонстрировало натуралистические изображения половых отношений. При этом, о перформансе организаторы и артист знали заранее.

Теперь Егора и его команду просят привлечь по статье о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Организаторам и исполнителю грозят штрафы до 50 тысяч рублей с приостановкой деятельности до 90 суток.

Команда певца так и не сделала официальное заявление. Сам Крид тоже не комментировал ситуацию, однако на связь все-таки вышел.

«Мне вот организм сказал — „бро, притормози“. Только в себя чуть прихожу после нашего большого праздника в Лужниках, сегодня наконец-то чуть поспал. Скоро начну выкладывать контент с концерта, писать, как я вас обожаю и в целом, как все это было! Извините, что не особо активен эти два дня», — написал Крид 1 сентября, после чего артист снова пропал.