Число жертв землетрясения в Афганистане перевалило за 1,1 тысячи

Число погибших от недавнего землетрясения в Афганистане выросло до 1124 человек, а пострадавших — до 3251 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организацию Красный полумесяц страны.

Ранее глава национального управления по чрезвычайным ситуациям Афганистана Юсаф Хаммад прокомментировал происшествие.

«Пострадавших эвакуируют, поэтому эти цифры могут существенно измениться. землетрясение вызвало оползни в некоторых районах, заблокировав дороги, но они были вновь открыты, и остальные дороги будут вновь открыты, чтобы обеспечить доступ в труднодоступные районы», — заявил он.

Землетрясение магнитудой 0,6 произошло в восточных и центральных провинциях Афганистана в ночь на 1 сентября. Мощный подземный толчок произошел в городе Джелалабад, который граничит с Пакистаном. В результате были повреждены или разрушены тысячи домов, построенных в основном из сырцового кирпича и дерева.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что минимум 600 человек погибли и 1000 пострадали при землетрясении в Афганистане. На месте работают сотни спасателей.

