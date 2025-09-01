Число погибших при землетрясении в Афганистане выросло до 622

Число погибших при землетрясении в Афганистане увеличилось до 622. Пострадавших — до полутора тысяч. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По информации агентства, спасатели продолжат разбирать завалы. Раненых доставляют в безопасные места.

Число жертв может вырасти, так как многие люди остаются под завалами. На это указывал телеканал RTA, ссылаясь на заявления местных властей.

В ночь на 1 сентября на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Место происшествия — территория в 17 милях от города Джелалабад, расположенная недалеко от границы с Пакистаном.

В министерстве здравоохранения Афганистана подчеркнули, что землетрясение произошло в отдаленной горной местности. Это усложняет процесс получения данных о точном количестве пострадавших, требуется больше времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что минимум 250 человек погибли и 500 пострадали при землетрясении в Афганистане. На месте работают сотни спасателей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.