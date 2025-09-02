Прекрасна и опасна: в ноябре на экраны выйдет сказка «Яга на нашу голову»

Новая киноистория о Бабе Яге в нашем мире выйдет на экраны в ноябре

Новая история о приключениях Бабы Яги в нашем мире выйдет на киноэкраны в ноябре. В роли современной и дерзкой волшебницы, которая получилось и обаятельной, и опасной, предстанет актриса Светлана Ходченкова.

Артистка рассказала, что в работе над образом Бабы Яги опиралась не только на свое представление о персонаже.

«Мы все в детстве читали и смотрели сказки, и у каждого было свое представление о Яге. И мой образ, он собирательный, но родился он не только у меня в голове, но еще и в голове у нашего режиссера и сценариста. Плюс, не надо забывать, что она попадает в наше время, а поэтому ей приходится решать современные вопросы», — отметила Ходченкова.

Партнером актрисы на экране стал Юрий Колокольников, он исполнил роль Константина Бессмертина — Кощея.

«Он настоящий колдун, актером только притворяется, ему это в удовольствие. Но если захочет — напугает по-настоящему. На съемках некоторые не выдерживали, доходило до обмороков», — рассказал о работе Колокольникова режиссер фильма «Яга на нашу голову» Александр Войтинский.

В российский прокат картина выпустит российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», который входит в холдинг Национальная Медиа Группа.

Премьера запланирована на 13 ноября.

