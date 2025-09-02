Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Парубия признал вину

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия признался в преступлении. Мужчина сделал это на заседании суда по избранию меры пресечения. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Да, это я его убил, он был рядом. Жил бы я в Виннице, был бы Петя (Порошенко — Прим. ред.)», — поделился он.

Львовский суд принял решение арестовать мужчину. Как отмечает подозреваемый, убийство было совершенно из личной мести киевским властям. Он добавил, что информация о шантаже со стороны российских спецслужб ложна. Убийство было совершенно по его инициативе.

О том, что Андрея Парубия убили, стало известно 30 августа. По информации украинского издания, киллером является курьер сервиса по доставке еды Glovo. Он выстрелил в Парубия восемь раз и скрылся с места преступления.

Андрей Парубий являлся спикером Верховной рады с 2016 по 2019 год. Он участвовал в организации Евромайдана в 2013–2014 годах и выступал как комендант Самообороны Майдана.

Также Парубий причастен к массовому убийству людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Тогда десятки противников государственного переворота были сожжены заживо. С помощью подкупленных журналистов Парубий препятствовал расследованию трагедии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинская полиция заявила о «русском следе» в убийстве Андрея Парубия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.