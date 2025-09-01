Украинская полиция заявила о русском следе в убийстве Андрея Парубия

На Украине объявили о задержании предполагаемого убийцы экс-спикера Рады Андрея Парубия, это якобы 52-летний житель Львова. Никаких доказательств его вины предоставлено не было, но в полиции уже заявили о неком «русском следе».

Официальную версию уже поставили под сомнение. Противники Зеленского обращают внимание, что задержание произошло в Хмельницкой области накануне, а сообщили об этом только сегодня. Причем информацию публикуют крайне дозировано.

Депутат Рады Артем Дмитрук прямо заявил, что ответственен за убийство — лично Зеленский. Среди причин называют внутриполитические разборки. Именно Парубий стоял за поджогом Одесского дома профсоюзов в 2014 году, также он причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей снайперами на киевском Майдане, одним из организаторов которого он сам и являлся.

