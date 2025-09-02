В горах Красной Поляны вторые сутки ищут пропавшего альпиниста

Поиски пропавшего местного жителя в районе хребта Аибга на Красной Поляне ведутся вторые сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Известно, что 31 августа во время спуска с хребта 58-летний сочинец отстал от туристической группы. Когда обнаружилось, что мужчина пропал, участники похода стали его искать, но безуспешно. В МЧС группа не регистрировалась.

Спасатели Южного регионального ПСО МЧС России, краевой службы «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического СЦ МЧС России обследовали указанный район поиска: горно-лесную местность между реками Первый и Второй Галион. Следов пропавшего не обнаружили.

Поиски продолжаются, задействовано десять спасателей и три единицы техники. Работы ведутся на высоте более 1700 метров, обследуется горно-лесная местность. в районе гор Красная Скала и Подкова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как немецкий альпинист пытался спасти застрявшую в августе на пике Победы в Киргизии россиянку Наталью Наговицину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.