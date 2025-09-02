В Киргизии официально завершили операцию по спасению Наговициной

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Альпинистка сломала ногу и застряла на пике Победы 12 августа.

Федерация альпинистов: операция по спасению Наговициной прекращена

Фото: www.globallookpress.com/Valeriy Kudryashov

Спасательная операция альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы в Киргизии, официально прекращена. Об этом сообщил председатель Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов в своем личном блоге.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать отсутствие признаков жизнедеятельности Натальи Наговициной. Все спасательные операции прекращены, и нам надо признать этот печальный для всех нас факт», — говорится в публикации.

Курбатов отметил, что все видеоматериалы осмотра будут переданы сыну альпинистки. Также, по его словам, киргизская сторона сделала все возможное для спасения Натальи. Однако спустить Наговицину с пика не дали погодные условия, высота и физическое состояние спасателей. Он отметил, что в истории пика Победы ни одна спасательная операция на высоте 7200 метров не завершалась успешно.

Наталья Наговицина сломала ногу и застряла на пике Победы 12 августа. Альпинисты из ее группы отправились за подмогой, однако добраться до женщины так и не удалось.

Курбатов также поблагодарил телеведущую Викторию Боню за кадры финального осмотра. Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с пиком, которое показала Боня.

