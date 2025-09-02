«Нет признаков жизни»: Боня показала кадры с палаткой Натальи Наговициной

Альпинистка сломала ногу и застряла на пике Победы в Киргизии 12 августа.

Боня показала кадры с палаткой Натальи Наговициной

В палатке застрявшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной нет признаков жизни. Об этом сообщила телеведущая Виктория Боня, показав кадры с вершины в своих социальных сетях.

«Новые кадры с пика Победы снятые сегодня, 2 сентября, показывают нам, что в палатке, где находится Наталья Наговицина, нет никаких признаков жизни. Мы видим, что палатка закрыта», — поделилась она.

Боня рассказала, что ранее к ней с просьбой о помощи обратился сын альпинистки, так как он отказывался верить, что надежды на спасение матери нет. Виктория также была уверена в то, что женщину удастся спустить с пика.

Однако телеведущая вышла к подписчикам с новостью, что ее команда летала к базовому лагерю, который находится на высоте 4500 метров, и запустила дрон. Боня попросила специалистов «покружить» коптером над палаткой, чтобы Наталья заметила его и подала знак о своем состоянии.

«Нам удалось запустить дрон, сегодня, 2 сентября, на пик Победы. Наталья Наговицина упокоилась с миром», — подписала видео Боня.

Наталья Наговицина сломала ногу и застряла на пике Победы в Киргизии 12 августа. Альпинисты из ее группы отправились за подмогой, однако из-за плохих погодных условий добраться до женщины так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что может случиться с телом Наговициной в горах.

