«Не обеспокоен»: Трамп высказался об отношениях России и Китая

Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят хорошие отношения России и Китая

Президента США Дональда Трампа не беспокоит формирование оси, деятельность которой направлена против Вашингтона. Американский лидер особо отметил сотрудничество России и Китая. Такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу.

«Я нисколько не обеспокоен. Нет, вовсе нет. У нас самые сильные вооруженные силы в мире на сегодняшний день. Они никогда бы не применили свои вооруженные силы против нас. Поверьте мне, это было бы худшим, что они могли бы сделать», — сообщил глава Белого дома.

В воскресенье, 31 августа, в китайском городе Тяньцзинь стартовало заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для трехсторонней встречи между лидерами РФ, КНР и Монголии Владимир Путин прибыл в Пекин. Позднее президент России и Си Цзиньпин начали переговоры в широком составе, что подразумевает участие делегаций обеих стран.

