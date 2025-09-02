«Не обеспокоен»: Трамп высказался об отношениях России и Китая

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 47 0

Американский лидер отметил, что Москва и Пекин никогда бы не применили свои вооруженные силы против США.

«Не обеспокоен»: Трамп высказался об отношениях России и Китая

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят хорошие отношения России и Китая

Президента США Дональда Трампа не беспокоит формирование оси, деятельность которой направлена против Вашингтона. Американский лидер особо отметил сотрудничество России и Китая. Такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу.

«Я нисколько не обеспокоен. Нет, вовсе нет. У нас самые сильные вооруженные силы в мире на сегодняшний день. Они никогда бы не применили свои вооруженные силы против нас. Поверьте мне, это было бы худшим, что они могли бы сделать», — сообщил глава Белого дома.

В воскресенье, 31 августа, в китайском городе Тяньцзинь стартовало заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для трехсторонней встречи между лидерами РФ, КНР и Монголии Владимир Путин прибыл в Пекин. Позднее президент России и Си Цзиньпин начали переговоры в широком составе, что подразумевает участие делегаций обеих стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошла встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.59
0.16 93.84
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:34
Губы «уточкой»»: названы тревожные симптомы после пластических операций
23:10
«Догнать и перегнать»: Россия поможет Китаю в сфере атомной энергетики
22:44
Трамп заявил о «новых аспектах» в украинском урегулировании
22:32
«Не обеспокоен»: Трамп высказался об отношениях России и Китая
22:23
Трамп назвал фейком сообщения о своем плохом здоровье
22:18
Оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за пять лет

Сейчас читают

Битва за миллиард: вдову Александра Градского хотят лишить наследства
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
Польза ошибок: как помочь ребенку справиться с первой двойкой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025