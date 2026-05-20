Трампа ограничили в военных полномочиях в отношении Ирана

Американский Сенат впервые одобрил законопроект об ограничении военных полномочий Трампа. Теперь ему придется получать одобрение Конгресса на любую операцию против Ирана. Но тут есть свой нюанс. Корреспондент «Известий» Мария Забелышинская все объяснит.

Война на Ближнем Востоке расколола американское правительство. Сенат США впервые одобрил законопроект об ограничении военных полномочий Дональда Трампа. Согласно документу, глава Белого дома теперь должен получить одобрение от Конгресса на любые военные действия в Иране.

— По результатам голосования «за» — 50, «против» — 47. Предложение принято. Совместная резолюция принята и будет внесена в календарь.

Законопроект удалось утвердить только с седьмой попытки. Если раньше одобрению мешали сторонники Трампа, то теперь «за» резолюцию проголосовали даже сенаторы-республиканцы. Впрочем, амбиции американского лидера даже это вряд ли сдержат — он вправе наложить на документ вето. Но это важный политический сигнал: в Штатах растет недовольство. В стране практически ежедневно проходят акции протеста.

Митингующие требуют остановить затянувшийся конфликт, за время которого американские войска разбомбили в Иране сотни жилых домов. В командовании США впервые прокомментировали удар по школе для девочек в Минабе. Тогда погибли около 180 человек — ученицы и преподаватели. В Вашингтоне смертоносную атаку пытаются оправдать.

«Это сложное расследование. Школа находилась на действующей базе крылатых ракет КСИР, поэтому ситуация гораздо сложнее, чем при обычном ударе», — заявил глава Центрального командования армии США Брэд Купер.

Трагедию журналисты связывают с программным обеспечением компании Palantir, используемым Пентагоном. Именно эта платформа искусственного интеллекта сформировала ошибочную рекомендацию для бомбардировки учебного заведения. На заявления главы американского командования уже отреагировали в МИД Ирана. Его слова назвали бесстыдным искажением фактов.

«Нападение на действующее образовательное учреждение в часы занятий представляет собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права и является бесспорным военным преступлением. Гражданский характер объекта нельзя скрыть техническими передергиваниями», — заявили в МИД Ирана.

Американские законодатели недовольны и собственными потерями. Помимо урона, нанесенного военным базам США, войска лишились 42 единиц авиационной техники. Среди них дорогостоящие беспилотники, истребители, самолеты и вертолеты. Цена самолета дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС может превышать 500 миллионов долларов. В американской прессе эти и другие последствия войны на Ближнем Востоке прямо называют катастрофой.

«Тысячи иранских мирных жителей и 13 американских военнослужащих погибли. Закрытие Ираном Ормузского пролива привело к крупнейшему в истории перебою в поставках нефти. По мере роста цен на топливо, продукты питания и удобрения надвигается потенциальная глобальная рецессия. Доверие США к союзникам в Европе, Азии и на Ближнем Востоке серьезно подорвано», — пишет The American Conservative.

Сам Трамп недовольства американцев будто бы не замечает. Он вновь заявляет о якобы разгроме армии Ирана, хотя в самом Тегеране уже неоднократно доказывали обратное.

«Мы уничтожили их флот. Флота больше нет. Военно-воздушных сил больше нет. Их системы ПВО уничтожены. Все их оборудование, которое они использовали для ведения войны, уничтожено. Практически все уничтожено», — заявил президент США Дональд Трамп.

Со дня на день истечет срок очередного ультиматума Трампа. Ранее он приказал отложить мощный удар по Ирану, чтобы за это время попробовать урегулировать конфликт. Однако подвижек в переговорах не видно. А в Корпусе стражей исламской революции уже пригрозили: если Вашингтон вновь нападет на республику, то боевые действия выйдут далеко за пределы ближневосточного региона.

