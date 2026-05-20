Развитие многополярного мира: как прошла официальная часть визита Путина в Китай

О том, как проходит официальный визит Владимира Путина в Китай. Это первая международная поездка президента в текущем году. Уже прошли переговоры и встречи в различных форматах, сделаны важные заявления, подписаны десятки документов.

Обе страны продлили безвизовый режим до конца 2027 года. Как заявил глава государства, российско-китайские отношения не подвержены внешним влияниям и могут служить образцом для других мировых государств. В КНР российского лидера встречают, как всегда, очень тепло, а кадры и цитаты расходятся по СМИ и соцсетям.

Основная часть официального визита уже позади. О том, как проходят переговоры и о чем уже договорились лидеры двух держав — всю последнюю информацию собрал обозреватель «Известий» Николай Иванов — он передает из Пекина.

За большим столом с цветочными композициями из роз и лотосов Владимир Путин объясняет, какими должны быть здоровые международные отношения

«Наши отношения самодостаточные, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», — отметил президент России Владимир Путин.

Заявление для прессы после исторического события — принятия Декларации о становлении многополярного мира.

По факту Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обрисовывают будущее многополярного мира, основанного на принципах уважения. Они подписали совместную декларацию.

И способности действовать самостоятельно.

«Главное — привержены независимой, самостоятельной внешней политике. Действуют в сильной стратегической связке. Играют важную стабилизирующую роль на мировой арене. Работаем вместе во имя мира и всеобщего процветания», — подчеркнул Путин.

«Китай и Россия будут защищать авторитет ООН и международную справедливость. Противодействовать проявлениям гегемонии, попыткам переписать историю, в частности итоги Второй мировой войны, и воскрешению признаков фашизма и милитаризма», — добавил Си Цзиньпин.

У помощника президента уточняем:

— А можно говорить, что многополярный мир существует?

«Ну, многополярный мир он существует. Но нужно его развивать, чтобы это сотрудничество в рамках многополярного мира носило еще более конструктивный и результативный характер», — ответил помощник президента России Юрий Ушаков.

Начинался этот день с грандиозной церемонии на Тяньаньмэнь.

«Мы у Врат небесного спокойствия. Так переводится название площади Тяньаньмэнь. Главное политическое пространство Китая. Здесь и мавзолей Мао Цзэдуна, и Дом народных собраний, где сейчас установлен российский флаг рядом с китайским», — показал корреспондент.

Последние приготовления к встрече российского президента: с красных дорожек буквально стирали пылинки.

Площадь Тяньаньмэнь — одна из самых больших в мире. Вмещает до миллиона человек. Здесь все готово к встрече Владимира Путина: почетный караул с российскими флагами и восемь пушек. Они сделают ровно 19 выстрелов — так положено во время официальных визитов.

Цветы играют важную роль в традиционном китайском церемониале. Пионы — символ чести и богатства, лотос — чистоты, обилие красных цветов — это всегда к удаче.

Шум моторов слышен издалека. Кортеж российского лидера едет вдоль Тяньянмэнь в сопровождении мотоциклистов в белоснежных костюмах. «Аурус» паркуется возле Дома народных собраний. Си Цзиньпин выходит приветствовать Владимира Путина. Подходит прямо к автомобилю.

Любопытно: у Путина и Си практически одинаковые галстуки — красно-бордового оттенка. Лидеры идут к делегациям. Журналисты гадают, будет ли председатель Си Цзиньпин здороваться со всеми членами нашей делегации из сорока человек.

Кульминация — лидеры занимают место под навесом. Он защищает и от солнца, и от дождя, и это просто красиво. А дальше — самый милый момент церемонии: дети с российскими флагами. Оркестр исполняет «Подмосковные вечера».

Вот это — культурный обмен на топ-уровне: русские «Подмосковные вечера» на Тяньаньмэнь. А в Доме народных собраний Владимир Путин вспоминает китайскую пословицу:

«Насколько нам известно, в Китае говорят: „Не виделись день, а как будто минуло три осени“. Мы действительно рады очень вас видеть», — рассказал глава государства.

Разговор в узком и расширенном составе. Говорят, буквально, обо всем: здесь ключевые министры, главы госкорпораций обрисовывают наше общее будущее: энергетика, туризм.

«Продолжается реализация крупных совместных проектов. Это касается в том числе и поставок газа, маршрутов поставок газа. Это касается и взаимодействия нефтяной отрасли», — указал вице-премьер России Александр Новак.

Кстати, безвиз — продлен до конца 2027. Мы развиваем транспорт — наземный и космический!

«Один из самых важных таких моментов — это, конечно, погранпереходы. И сегодня мы подпишем соглашение о расширении железнодорожных погранпереходов в Забайкальске, то есть это такой большой серьезный шаг вперед», — рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«В августе они запускают свою миссию на Луну. Датчик лунной пыли как раз будет нашего производства», — добавил генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Рабочий день в Пекине в самом разгаре. Но лидеры уже смотрят в будущее. Владимир Путин подтвердил: он примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне в ноябре. Там же будет и президент США Дональд Трамп. Пресс-секретарь президента не исключил контакт.

«Теоретически, да. Теоретически там возможна встреча со всеми участниками этого саммита. Они, саммиты, для этого и проводятся», — уточнил заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В отношениях России и Китая — все гораздо конкретнее. Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию.

