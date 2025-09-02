Трамп назвал фейком сообщения о своем плохом здоровье
Президент США заверил, что был «очень активен» в течение прошедших выходных.
Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP
Сообщения о якобы плохом здоровье президента США Дональда Трампа — «фейковые новости». Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления в Белом доме.
Трамп заверил, что был «очень активен» в течение прошедших выходных.
Американский лидер впервые после недельного отсутствия публично выступил с заявлением из Овального кабинета. Ранее в СМИ появились слухи о болезни Трампа. В последних официальных видео с президентом США его сложно рассмотреть.
Во время своего выступления в Белом доме американский лидер также объявил о переносе штаб-квартиры Космического командования США из Колорадо в Алабаму. Трамп уверен, что США проигрывали космическую гонку России и Китаю — а теперь якобы «номер один в космосе».
Помимо этого, президент США сообщил, что продолжает очень внимательно следить за действиями Москвы и Киева и пообещал совсем скоро «принять определенные меры».
