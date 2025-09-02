Трамп заявил о «новых аспектах» в украинском урегулировании

Трамп заявил, что узнал «новые аспекты» урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «новые аспекты» про урегулирование украинского конфликта. К тому же он отметил, что ему стали известны «интересные вещи» о кризисе на Украине. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления в Белом доме.

К тому же глава Белого дома подчеркнул, что очень внимательно следит за действиями Москвы и Киева. Также он пообещал принять определенные меры в следующие несколько дней.

Дональд Трамп впервые после недельного отсутствия выступил на публике в Овальном кабинете. Он заявил, что штаб-квартира космического командования США будет перенесена из штата Колорадо в Алабаму. Также он отметил, что Вашингтон проигрывали космическую гонку России и Китаю. Однако, по словам Трампа, сейчас США «номер один в космосе».

Ранее американский лидер заявил, что не обеспокоен хорошими отношениями России и Китая. К тому же, по его словам, Москва и Пекин никогда бы не применили против США свои вооруженные силы.

