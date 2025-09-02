Губы «уточкой»»: названы тревожные симптомы после пластических операций

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

На воспаление и наличие инфекций указывает целый ряд признаков.

«Губы „уточкой“»: названы тревожные симптомы после пластических операций

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

Врач назвал покраснение и асимметрию после пластики тревожными симптомами

Покраснение кожи и явная асимметрия могут указывать на осложнения после пластических операций. В таком случае необходимо немедленно обратиться к специалисту. Об этом в беседе с Газета.ру заявил профессор, главный врач клиники пластической хирургии Тигран Алексанян.

«К примеру, односторонний перекос лица может указывать на повреждение лицевого нерва. Невозможность сложить губы „уточкой“ или широко улыбнуться свидетельствуют о возможных проблемах с мимической мускулатурой. Сильная боль за глазными яблоками может говорить о повреждении нервов или сосудов. А синюшность или белые пятна на коже — признак нарушения кровоснабжения или неврологических проблем», — отметил эксперт.

По словам Алексаняна, повышенная температура, как и усиление отека и покраснения в области операции, также являются признаками наличия воспалительного процесса. К тому же стоит обратить внимание, если из раны идет неприятный запах, который указывает на инфекцию.

Эксперт отметил, что если после ринопластики внезапно усилился отек или появилась асимметрия, то стоит немедленно обратиться к хирургу.

Алексанян сообщил, что при явной асимметрии груди после маммопластики необходимо обратиться к врачу.

«Одна из тревожных причин — явная сильная асимметрия груди. Хотя небольшая асимметрия может быть естественным явлением, значительная разница в размере или форме груди требует консультации специалиста. Если вы наблюдаете внезапное увеличение отека или появление новых уплотнений, то это может указывать на гематому, серому или воспалительный процесс», — отметил специалист.

По словам профессора, покраснение и увеличение температуры кожи в области груди, как и выделения из швов, также служат симптомами воспаления и инфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве разработали ИИ-систему для диагностики лор-заболеваний.

